desaparecida Así desapareció y encontraron sin vida a Blanca Adriana tras cirugía estética en una clínica de Puebla, México Familiares identificaron el cadáver localizado en Tlaxcala como el de Blanca Adriana Vázquez; investigan lo ocurrido en la clínica "Detox", de donde la habrían sacado cargando y la subieron a un vehículo

Video Hallan el cuerpo de una mujer en Tlaxcala, México, con rasgos coincidentes con Blanca Adriana

Familiares confirmaron este jueves 21 de mayo que el cuerpo localizado en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, corresponde a Blanca Adriana Vázquez Montiel, la mujer desaparecida desde el pasado 18 de mayo tras acudir a una supuesta clínica estética en la capital poblana.

"Lamentablemente no fue lo que queríamos, haberla encontrado con vida. Ya nos confirmaron el deceso y ahorita estamos todavía haciendo trámites", dijo su esposo Florencio Vázquez frente a los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades, la identificación fue realizada mediante estudios forenses luego de que el cadáver fuera hallado en un canal de aguas negras en la comunidad de Santiago. El cuerpo vestía ropa negra similar a la que Blanca Adriana llevaba el día de su desaparición.

La localización ocurrió después de cateos realizados por la Fiscalía en la clínica "Detox" y en un inmueble relacionado con los principales sospechosos del caso.

Video Caso Yulixa Toloza: Familia exige controles severos a "clínicas de garaje" y justicia en Colombia | Entrevista

Así desapareció Blanca Adriana tras entrar a la clínica "Detox"

Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, acudió el pasado 18 de mayo a la clínica "Detox", ubicada en la zona de Zavaleta, Puebla, presuntamente para una reducción de grasa abdominal.

Según la declaración de su esposo, ambos llegaron juntos al lugar; sin embargo, personal de la clínica le pidió salir para comprar una faja y otros insumos médicos. Cuando regresó, aproximadamente una hora después, encontró el establecimiento cerrado y sin rastro de su esposa.

La investigación tomó un giro clave tras la revisión de cámaras de seguridad. En las grabaciones, difundidas por medios locales y revisadas por las autoridades, se observa a dos mujeres y a un hombre sacar un bulto de gran tamaño de la clínica y subirlo a un vehículo Mini Cooper rojo.

Posteriormente, la Fiscalía realizó cateos en la clínica y en un domicilio de Santiago Momoxpan, donde fue localizado el vehículo captado en las grabaciones. En tanto, las autoridades investigan si la supuesta clínica operaba sin permisos sanitarios ni acreditaciones médicas válidas.

PUBLICIDAD

El caso generó una fuerte movilización de familiares y colectivos de búsqueda en Puebla, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer si Blanca Adriana murió durante el procedimiento estético, cómo fue trasladado el cuerpo y cuál fue la participación de las personas involucradas. Hasta el momento no se han reportado detenciones oficiales.