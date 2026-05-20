Cuba El caso por el que EEUU acusa de asesinato a Raúl Castro: el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate hace 30 años EEUU acaba de presentar formalmente siete cargos federales contra Raúl Castro: un cargo por conspiración, cuatro por homicidio y dos cargos por destruir aeronaves. Se le imputa por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas en 1996, cuando era el jefe de la defensa cubana, en que cuatro estadounidenses murieron. Repasamos la historia por la que buscan juzgarle



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"Han violado el espacio en las aguas... tumbémoslos en el mar cuando se aparezcan y no consulten, los que tienen las facultades". Es la voz que se escucha en una grabación atribuida a Raúl Castro y que volvió a sacudir uno de los episodios más tensos entre Cuba y Estados Unidos.

Treinta años después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ese audio podría convertirse en la pieza clave de un caso que el Departamento de Justicia estadounidense analiza reactivar un proceso penal contra el histórico líder militar cubano.

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Hoy EEUU ha materializado la amenaza, presentando un total de 7 cargos federales contra Raúl Castro: un cargo por conspiración, cuatro por homicidio y dos cargos por destruir aeronaves. Los cargos anunciados en una ceremonia en Miami buscan juzgar el derribo de dos avionetas civiles ocurrido el 24 de febrero de 1996, suceso en el que murieron cuatro integrantes de la organización de exiliados cubanos con sede en Miami.

Los cargos presentados acrecentan la tensión y heridas históricas entre ambos países y vuelven a colocar bajo presión al régimen cubano, justo en medio del endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana.

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El audio que se filtró y persigue a Raúl Castro

La grabación que hoy vuelve al centro del debate fue revelada en 2006 por el periodista cubano Wilfredo Cancio, entonces reportero de asuntos cubanos de El Nuevo Herald.

En el audio, grabado meses después del derribo, se escucha a un hombre identificado como Raúl Castro hablar sobre la decisión de derribar las aeronaves de Hermanos al Rescate.

"Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban", dice la voz atribuida al entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

"Claro, con un cohetazo de esos, avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad".

La grabación fue verificada entonces por especialistas y por Alcibíades Hidalgo, exsecretario personal de Castro, según relató Cancio a El País.

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Para investigadores y sectores del exilio cubano en Florida, el audio representa una admisión directa de responsabilidad sobre una operación que durante décadas permaneció atrapada entre tensiones diplomáticas, acusaciones políticas y disputas judiciales.

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Qué pasó el día que Cuba derribó las avionetas

La tarde del 24 de febrero de 1996, dos avionetas Cessna C-337 de la organización humanitaria Hermanos al Rescate fueron derribadas por cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana sobre el estrecho de Florida.

Murieron los pilotos Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Una tercera aeronave logró escapar.

El caso desató una crisis diplomática internacional porque Estados Unidos sostuvo que el derribo ocurrió en aguas internacionales, mientras Cuba afirmó que las aeronaves habían violado repetidamente su espacio aéreo.

Años después, el juez federal James Lawrence King concluyó que el gobierno cubano había asesinado "a cuatro seres humanos en el espacio aéreo internacional sobre el estrecho de Florida".

"Pies secos, pies mojados"

El episodio ocurrió en uno de los momentos más delicados de la migración cubana hacia Estados Unidos: la crisis de los balseros y la política de "pies secos, pies mojados".

Hermanos al Rescate surgió durante la crisis migratoria cubana de los años noventa, después del colapso de la Unión Soviética y de la profunda crisis económica que golpeó a Cuba durante el llamado "Periodo Especial".

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Miles de cubanos comenzaron a lanzarse al mar en balsas improvisadas intentando llegar a Florida. En ese contexto nació la organización fundada por exiliados cubanos en Miami, dedicada inicialmente a localizar balseros perdidos en el estrecho de Florida y colaborar con la Guardia Costera estadounidense en operaciones de rescate.

La crisis llevó a Washington y La Habana a negociar acuerdos migratorios que derivaron posteriormente en la política conocida como "pies secos, pies mojados".

Bajo esa medida, aplicada oficialmente desde 1995, los cubanos interceptados en el mar eran deportados a Cuba (pies mojados), mientras que quienes lograban tocar suelo estadounidense podían permanecer en el país y solicitar residencia (pies secos).

Sin embargo, con el paso del tiempo, Hermanos al Rescate también comenzó a realizar sobrevuelos cerca de Cuba y lanzamiento de propaganda anticastrista, algo que el gobierno de Fidel Castro consideraba provocaciones directas.

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Por esta razón el caso vuelve justo ahora

El resurgimiento del caso ocurre en un momento de creciente tensión entre Washington y La Habana. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos endureció nuevamente su política hacia Cuba mediante sanciones, presiones diplomáticas y nuevas restricciones económicas.

CBS News reveló recientemente que el Departamento de Justicia llevaba tiempo analizando los expedientes relacionados con el caso mientras sectores republicanos de Florida presionaban también para que Castro enfrente esos cargos. Rick Scott, senador federal, y Ron DeSantis, gobernador de Florida, pidieron públicamente avanzar en el caso.

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Los cargos presentados tendrían, además, un enorme peso simbólico para el exilio cubano, especialmente en Miami, donde el derribo de las avionetas sigue siendo considerado uno de los mayores crímenes atribuidos al castrismo.

"Que hoy se vuelva a hablar de responsabilidades envía un mensaje importante: los crímenes de Estado no desaparecen simplemente porque pase el tiempo", declaró Arnaldo Iglesias, sobreviviente de Hermanos al Rescate, a El País.

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¿Estados Unidos podría usar este caso para intervenir en Cuba?

El procesamiento contra Raúl Castro también disparó especulaciones entre sectores del exilio y redes sociales sobre un eventual aumento de la presión estadounidense contra Cuba que podría terminar en intervención militar.

Donald Trump afirmó meses atrás que Cuba era "la próxima", tras las operaciones estadounidenses en Venezuela que se saldaron con la captura de Nicolás Maduro y la intervención en su gobierno e industria petrolera.

Sin embargo, no existe evidencia pública de que Estados Unidos prepare una intervención militar directa contra la isla.

Analistas consideran que la presentación de cargos contra Raúl Castro tiene, sobre todo, un fuerte componente político, diplomático y simbólico: aumentar el aislamiento internacional del régimen cubano, presionar a su vieja cúpula militar y enviar un mensaje de que los presuntos crímenes de Estado aún pueden ser perseguidos décadas después.

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La herida que nunca cerró en Miami

Durante años, familiares de las víctimas y sobrevivientes de Hermanos al Rescate acusaron a distintas administraciones estadounidenses de dejar el caso en pausa por razones diplomáticas.

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En 2003, fiscales estadounidenses presentaron cargos contra dos pilotos cubanos vinculados con el derribo, pero nunca procesaron formalmente a Fidel o Raúl Castro. Más tarde, durante el acercamiento diplomático impulsado por Barack Obama, el tema volvió a congelarse.

Hoy, tres décadas después, el expediente se retoma con una imputación formal en medio de un escenario político mucho más hostil entre Washington y La Habana.

Raúl Castro, ahora de 94 años, ya no es el hombre que negoció con Obama durante el deshielo entre ambos países. Pero el caso del derribo de Hermanos al Rescate continúa persiguiendo su legado político y militar.

Y en Miami, donde el exilio cubano nunca cerró el duelo por las cuatro víctimas, muchos consideran que la historia todavía no termina.