Colombia Tras cirugía fallida, video revela cómo sacaron cargando a mujer de una clínica clandestina en Colombia; no ha sido localizada Las imágenes capturadas por una cámara de seguridad en las que se observa que varias personas se llevan cargando a Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años, hasta subirla a un vehículo es una de las evidencias clave sobre el caso

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La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer colombiana de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en una clínica clandestina de Bogotá, ha provocado conmoción luego de que se difundiera un video que muestra el momento en que varias personas la sacan cargando del lugar, aparentemente sin poder sostenerse por sí sola.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad y difundidas por medios colombianos, forman parte de la investigación abierta tras la desaparición de la mujer luego de practicarse una lipólisis láser en un centro llamado "Beauty Láser", ubicado en el sur de la capital colombiana.

#ATENCIÓN🚨| Revelan video del momento exacto en el que dos hombres sacan alzada a Yulixa Toloza de la estética en donde le fue realizado el procedimiento. Desde ese momento, se desconoce su paradero⬇️ pic.twitter.com/hu1oV2130s — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 16, 2026



De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Yulixa acudió el pasado 13 de mayo de 2026 al sitio para realizarse el procedimiento estético. Sin embargo, amigas de la mujer aseguraron que poco después comenzó a presentar complicaciones físicas severas, desorientación y dificultades para caminar.

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Testigos citados por medios locales afirmaron que el personal de la clínica insistía en que se la llevaran pese a que su estado era delicado.

Horas después, cámaras de videovigilancia registraron a dos hombres sosteniéndola mientras era subida a un vehículo afuera del inmueble. En el video, difundido este fin de semana en redes sociales y noticieros colombianos, la mujer aparenta encontrarse inconsciente o incapaz de moverse por sí misma.

Las amigas de Yulixa aseguraron que cuando regresaron con ropa y pertenencias para acompañarla, ella ya había desaparecido y el lugar estaba prácticamente vacío.

La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó posteriormente que el establecimiento no contaba con autorización para realizar procedimientos médicos estéticos, mientras que la policía abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades por negligencia médica y desaparición.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente quiénes son todas las personas que aparecen en el video ni hacia dónde fue trasladada la mujer tras llevársela de la clínica.

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Yulixa Toloza sigue desaparecida tras ser sacada de la clínica

Hasta este fin de semana, Yulixa Consuelo Toloza seguía sin ser localizada por las autoridades colombianas, mientras crece la presión pública para esclarecer qué ocurrió después de que la sacaron de la clínica estética clandestina.

La Fiscalía y la Policía mantienen abiertas varias líneas de investigación relacionadas con la desaparición de la mujer y las condiciones en las que operaba "Beauty Láser". Reportes de medios colombianos indican que algunas personas vinculadas al establecimiento habrían abandonado el lugar tras conocerse el caso.

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Familiares, amigas y usuarios en redes sociales han exigido respuestas sobre el paradero de Yulixa y cuestionan por qué no fue trasladada inmediatamente a un hospital pese a las complicaciones que presentaba tras el procedimiento.

Mientras continúa la búsqueda, el video donde Yulixa aparece siendo sacada de la clínica se convirtió en una de las principales piezas de evidencia para reconstruir sus últimas horas conocidas.