Noticias Blanca Adriana Vázquez Montiel: mujer desaparece tras acudir a clínica de belleza en Puebla, México Las autoridades mexicanas ubicaron un automóvil presuntamente relacionado con los hechos; sin embargo, tras su inspección, no se encontraron indicios que permitieran establecer el paradero de la víctima



Video Caso Blanca Adriana: Captan a sujetos subir bulto a auto en Puebla, México; ella sigue desaparecida

El caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel, mujer de 37 años desaparecida en el estado de Puebla, México, tras ingresar a una clínica de belleza, ha generado inquietud y repercusión incluso a nivel internacional, debido a su similitud con hechos recientes registrados en Colombia. A la fecha , su paradero continúa siendo desconocido mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.

Clínica “Detox”, lugar donde desapareció

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La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del estado mexicano de Puebla informó que la última vez que se le vio fue el 18 de mayo de 2026, cuando ingresó a un establecimiento identificado como “Detox”, ubicado en la colonia Santa Cruz Buenavista, sobre la Calzada Zavaleta. Tras su desaparición, se activó el Protocolo Alba, enfocado en la localización de mujeres y niñas.

De acuerdo con los primeros reportes, Blanca Adriana acudió al establecimiento para una consulta acompañada de su esposo, quien permaneció en el exterior; personal del lugar le pidió salir a comprar una faja específica, lo que lo mantuvo ausente durante aproximadamente 30 minutos. Al regresar, el hombre encontró la clínica cerrada y sin obtener respuesta ni de su esposa ni del personal laboraba en el lugar.

La mujer lleva 48 horas desaparecida después de someterse a un tratamiento. Imagen Foto: Familia de Blanca Adriana <br>



Familiares, amigos y personas cercanas iniciaron brigadas de búsqueda el 20 de mayo en las inmediaciones del establecimiento. La movilización cobró mayor fuerza tras la difusión de un video de cámaras de seguridad en el que se observa a tres personas subiendo un bulto a un vehículo, situación que encendió las alertas.

La ficha de búsqueda señala que Blanca Adriana tiene cabello largo, lacio y negro, rostro ovalado, además de un tatuaje en forma de beso en la nuca y un lunar visible en la pierna derecha.

Localizan vehículo vinculado a su desaparición

Ese mismo día en que comenzaron las labores de búsqueda, autoridades mexicanas ubicaron un automóvil tipo Mini Cooper en el fraccionamiento El Pilar, en Santiago Momoxpan, municipio de San Pedro Cholula, Puebla, presuntamente relacionado con los hechos. Sin embargo, tras su inspección, no se encontraron indicios que permitieran establecer el paradero de la víctima.

El vehículo fue localizado vacío cerca de la clínica. Imagen Foto: FGE Puebla



La familia también señala a una mujer identificada como Diana Palafox como presunta responsable, quien habría sido la encargada del tratamiento estético por el que Blanca Adriana acudió al lugar. Asimismo, indican que su cédula profesional habría sido detectada como falsa.

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Hasta el momento, no existe información confirmada sobre el paradero de Blanca Adriana, originaria de Huauchinango y residente desde hace varios años en la ciudad de Puebla. Mientras tanto, sus familiares continúan exigiendo avances en la investigación y participan activamente en su búsqueda, en medio de la incertidumbre y la falta de resultados concluyentes.