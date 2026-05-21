Honduras

Al menos 16 muertos, entre ellos seis policías, en dos masacres simultáneas en Honduras

Autoridades de Honduras anuncian equipos especiales de investigación tras dos masacres que dejaron 16 víctimas en distintas regiones del país

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Por:N+ Univision
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La Policía de Honduras informó el jueves que al menos 16 personas, entre ellas seis policías, murieron en dos masacres perpetradas en diferentes puntos del país.

El primer ataque se produjo en el municipio de Trujillo, en el departamento norteño de Colón, donde según información preliminar unas 10 personas fueron ejecutadas a balazos.

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"El hecho se registró en la hacienda Panamá en el sector de Rigores", dijo a The Associated Press el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional.

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Agregó que se envió un equipo al lugar para recopilar evidencia y confirmar la cantidad de fallecidos ya que "en la hacienda no hay ningún cuerpo, al parecer los familiares se los llevaron a sus casas y tenemos que establecer dónde están".

Varios hombres armados llegaron a la hacienda y ejecutaron a todas las personas que se encontraban allí. Barahona comentó que todas las víctimas eran trabajadores.

En tanto, en una zona fronteriza con Guatemala en el municipio de Omoa, en departamento de Cortés, seis policías murieron tras ser atacados a balazos por desconocidos.


Los agentes estaban asignados a una unidad de combate a las pandillas y, según la Policía, fueron emboscados por delincuentes.

Los efectivos habían partido de la capital Tegucigalpa rumbo a la comunidad de Corinto -en Omoa-- y en el trayecto se produjo la balacera.

La Secretaría de Seguridad informó en un comunicado que la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas intervendrán las dos zonas donde se perpetraron los ataques para desarrollar operaciones intensivas de búsqueda y captura de los responsables.

"Se conformarán equipos investigativos conjuntos, integrados por fiscales, unidades de inteligencia y especialistas en medicina forense, con el objetivo de garantizar absoluta transparencia en los procesos y obtener resultados contundentes e inmediatos que permitan esclarecer los hechos", indicó la Secretaría en un comunicado.

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