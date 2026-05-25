Chile Terremoto de magnitud 6,9 sacude el norte de Chile El terremoto ocurrió a más de 100 kilómetros de profundidad en el norte de Chile, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos

Video Sismo de magnitud 7.6 sacude el sur de Chile

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó el lunes que un terremoto de magnitud 6,9 se produjo en Chile aproximadamente a 31 kilómetros al este de la ciudad de Calama (norte).

El USGS indicó que el sismo se produjo a una profundidad de 101,3 kilómetros en la zona del norte de Chile que forma parte del desierto de Atacama.

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Las autoridades chilenas no reportaron daños ni heridos.

Se "descartó la amenaza de tsunami para las costas de Chile" y "de forma preliminar no se registran daños", dijo Felipe Plaza, funcionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, en un video publicado en X.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) indicó por su lado que el sismo de “mediana intensidad” pudo sentirse en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, todas en el norte, y que éste se produjo a las 17:53 hora local (21.53 GMT).

En imágenes de Calama transmitidas por medios locales se podía ver cómo un grupo de personas permanecía en la orilla de la playa pese al temblor.