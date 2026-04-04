Miguel Díaz-Canel Cuba inicia liberación de presos tras indulto a más de 2,000 personas Este viernes, Cuba inició con la liberación de los primeros 2,000 presos que había anunciado el jueves; sin embargo, aún está en duda el caracter político de estas excarcelaciones en medio de las tensiones con EEUU.

En las afueras de una prisión en La Habana, Katia Arias Mendoza aguardaba la salida de su hijo, Emilio Alejandro, de 20 años, quien cumplía una condena por robo. Testimonios recabados entre internos de la prisión de La Lima, varios de los beneficiados por la amnistía del régimen de Cuba a poco más de 2,000 presos enfrentan condenas por delitos comunes.

Un preso indultado abraza a un familiar tras su liberación del centro penitenciario de La Lima en Guanabacoa, Cuba, el viernes 3 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) Imagen Ramon Espinosa/AP

Ayer, el gobierno de Miguel Díaz-Canel informaba que había indultado a 2,010 personas como un “gesto humanitario” con motivo de la Semana Santa. Autoridades afirmaron que esta medida se produjo tras un “análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta en prisión”, entre otras características.

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Sin embargo, el carácter político de esta decisión aún está en duda, en medio de las tensiones con Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, ha exigido públicamente la liberación de presos políticos en Cuba.

Comienzan las liberaciones

Un día después de anunciar la liberación de los presos, los primeros indultados dejaron la prisión ubicada a las afueras de La Habana, algunos rodeados de sus familiares, quienes fueron vistos gritar de alegría.

Del total de excarcelados se prevé la liberación de jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, quienes cumplen las condiciones de libertad anticipada, “así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”.

Sin embargo , aún está en duda sobre si algunos de los presos habían sido condenados luego de protestas que terminaron en actos vandálicos y que fueron sancionados como terrorismo, desacato o desórdenes públicos en 2021.

Video El régimen de Cuba anuncia la liberación de más de 2 mil presos; cubanos exiliados dudan del gobierno

El gobierno cubano no reconoce la existencia de presos políticos, pero el de Estados Unidos los considera bajo este estatus.

Activistas que monitorean la situación de los presos políticos en Cuba celebraron la decisión del gobierno, pero advirtieron que no reemplaza la ley general de amnistía que han reclamado.