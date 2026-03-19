Protestas en Cuba La crisis energética de Cuba vista desde el espacio Imágenes satelitales nocturnas de la NASA muestran cómo la isla intenta mantener el suministro eléctrico en medio de los apagones generalizados.

Video El régimen cubano negocia bajo presión de Trump y exiliados reciben con escepticismo la oferta de inversión

La repentina interrupción del comercio se ha producido sin que la Casa Blanca haya vuelto a aplicar las restricciones a las exportaciones a Cuba que se habían flexibilizado durante la administración Biden. De hecho, los envíos de aves de corral, carne de cerdo y otros alimentos producidos en Estados Unidos a Cuba —que representan la gran mayoría de las exportaciones estadounidenses al país— se dispararon el año pasado hasta alcanzar los 490 millones de dólares, la cifra más alta desde 2009. Las exportaciones no agrícolas y las donaciones humanitarias, gran parte de ellas destinadas al incipiente sector privado cubano, se duplicaron con creces.



El Partido Comunista Cubano ha demostrado una asombrosa capacidad de resistencia a lo largo de seis décadas en el poder. Ya sea el embargo comercial de Estados Unidos para contrarrestar la revolución de Fidel Castro en 1959, o la crisis generalizada del "período especial" que siguió a la desintegración de su protector en la Guerra Fría, la Unión Soviética, tanto las hostilidades estadounidenses como las calamidades provocadas por ella misma han demostrado ser incapaces de frenar el liderazgo del país.

Pero quizás ninguna de esas crisis representa una amenaza tan grave como la desencadenada por el prácticamente declarado asedio naval por parte de la administración Trump, que busca forzar un cambio de régimen tras el exitoso derrocamiento del antiguo aliado de Cuba, el presidente venezolano Nicolás Maduro.

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A pesar de estar en guerra con Irán, el presidente Donald Trump declaró hace unos días que cree que pronto tendrá "el honor de tomar Cuba". Si bien no quedó claro a qué se refería exactamente, Estados Unidos busca que el presidente Miguel Díaz-Canel abandone el poder como parte de las negociaciones en curso con La Habana, las cuales podrían evitar algún tipo de intervención militar estadounidense.