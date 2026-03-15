Dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela Activista Yoani Sánchez denuncia que presunto policía le prohibió salir de su casa en La Habana, Cuba Además, Yoani Sánchez acusó que su casa es asediada, pues indicó que dos mujeres que no viven en su edificio merodeaban en el lugar desde que llegó el agente.

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La activista cubana Yoani Sánchez alertó este domingo 15 de marzo que un presunto policía vestido de civil le impide salir de su residencia en La Habana.

A través de redes sociales, Sánchez publicó un video en donde se puede ver que enfrentó al hombre, a quien le reclamó que estaba violando sus derechos. En el audiovisual se captó a un sujeto de baja estatura, rapado, vestido de negro con una sudadera y con el rostro cubierto con lentes traslúcidos y cubrebocas.

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"Esto es en los bajos de mi edificio y me he encontrado a este ciudadano vestido de civil que no se ha identificado, que tiene la cara tapada, parece que tiene mucho miedo de que le vean su rostro y que asegura que no me va a dejar salir", señaló Sánchez en el video.

Al confrontarlo y percatarse de que estaba siendo grabado, el hombre se acerca y le indica que “no hay necesidad (de grabarlo)”; sin embargo, la activista le refiere que es una ciudadana libre que no ha sido juzgada por ningún tribunal.

"Yo soy una ciudadana que no ha cometido delitos, no está juzgada en un tribunal, no tiene una orden de restricción ni detención domiciliaria. Entonces, ¿por qué tú no me dejas salir?", agregó.

Además, Yoani Sánchez acusó que su casa es asediada, pues indicó que dos mujeres que no viven en su edificio merodeaban en el lugar desde que llegó el agente.

La acusación se produjo luego de una protesta en la ciudad de Morón, donde un grupo causó destrozos en la sede local del gobernante Partido Comunista, mientras la isla lidia con apagones y escasez de alimentos.

Impedida de salir de mi casa por la policía política #Cuba #SOSCuba pic.twitter.com/MKEWZo5KA6 — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) March 15, 2026

¿Quién es Yoani Sánchez?

Yoani Sánchez es una periodista, filóloga y activista, de 50 años, nacida en La Habana, Cuba. Ha sido reconocida internacionalmente por su blog crítico "Generación Y" y como fundadora del diario digital independiente "14ymedio" en 2014.

Defensora de la libertad de expresión y los derechos humanos en Cuba, Yoani María Sánchez Cordero ha denunciado la censura y la situación social en la isla.

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En 2008, el diario El País le otorgó el Premio Ortega y Gasset de periodismo. Asimismo, ha sido seleccionada por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo; mientras que su blog fue elegido por ese rotativo, así como por la cadena CNN estadounidense, entre los veinticinco mejores del mundo.

Yoani Sánchez es conocida por promover cambios políticos y económicos en Cuba y, a través del periodismo, denunciar la violación de los derechos humanos.