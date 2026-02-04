Petróleo El jefe de la ONU alerta de un "colapso" humanitario en Cuba por la falta de petróleo La situación socioeconómica cubana empeora mientras su empobrecida economía se queda sin combustible, en un ambiente de descontento y carestía generalizada, y con la preocupación de haber perdido el suministro de petróleo que enviaba el gobierno de Nicolás Maduro desde Venezuela.

Video EEUU alerta por crisis en Cuba mientras miles reciben mensajes de libertad en WhatsApp

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que Cuba corre el riesgo de sufrir un "colapso" humanitario si no recibe petróleo para satisfacer sus necesidades, dijo su portavoz el miércoles.

"El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará o colapsará si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", declaró el portavoz Stéphane Dujarric.

Cuba, sometida desde 1962 a un embargo estadounidense, dependía del petróleo de Venezuela. Pero ese país cesó sus envíos luego del derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Según expertos internacionales, el gobierno de Maduro —estrecho aliado del gobierno cubano— enviaba a la isla unos 35,000 barriles diarios, mientras que Rusia mandaba 7,500 barriles al día.

El presidente Donald Trump ha amenazado a otros países con la imposición de aranceles si tratan de vender petróleo a La Habana. Incluso el lunes aseveró que México dejaría de enviar petróleo a Cuba, a la que describió como "una nación fallida".

Crisis acumulada durante años

Darío Álvarez, asesor de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) para América Latina y el Caribe, basada en Panamá, advirtió que "la situación de Cuba no es una situación de este momento", sino "una situación complicada desde hace algún tiempo".

Esa situación "ha venido con impactos acumulados por varios años", explicó Álvarez, que estuvo recientemente de misión en la isla, en una entrevista por teléfono con la AFP.

Cuba enfrenta desde hace seis años una grave crisis económica, con escasez de todo tipo de productos y prolongados apagones, debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, vigentes desde 1962, la baja productividad de su economía comunista centralizada y el colapso del turismo.

Álvarez recordó que Cuba fue azotada en octubre por el huracán Melissa, que dejó "más de dos millones" de afectados, y que en 2024 también fue castigada "por dos huracanes, en menos de 20 días, un terremoto y dos cortes energéticos" masivos, debido a su precario sistema eléctrico.

El funcionario destacó que, en el caso del huracán Melissa, OCHA tiene "una respuesta en marcha" que incluye la entrega de suministros para la salud, agua y saneamiento, así como "para albergues temporales" y "la seguridad alimentaria".

Sin embargo, "hasta el momento hemos logrado movilizar alrededor del 23%" de los más de 74 millones de dólares que se necesitan, precisó Álvarez.

Subrayó que esas acciones se han visto "retrasadas" por la falta de combustible que enfrenta la isla "desde hace algún tiempo".

"El combustible es un factor clave para todo", porque "lo utilizamos para transportar, para cocinar, para las plantas eléctricas que hemos llevado ahora, para que funcionen los hospitales, centros clínicos, para el bombeo del agua", detalló.

Comunicación entre Cuba y EEUU

El presidente Donald Trump, que ha multiplicado las amenazas contra la isla, también manifestó que desea llegar a un acuerdo con el liderazgo cubano.

Trump dijo el domingo que había iniciado conversaciones con autoridades de Cuba y que estimaba que culminarían en un acuerdo.

"Estamos hablando con el pueblo de Cuba, con los más altos responsables de Cuba", declaró el presidente a la prensa en su residencia en Florida. "Ya veremos qué pasa", añadió, pero "creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Es una nación en quiebra. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla", dijo.

Estas afirmaciones sobre negociaciones entre EEUU y Cuba fueron matizadas por La Habana. El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, dijo este lunes que Cuba y Estados Unidos están en "comunicación" y han intercambiado "mensajes", pero "no existe un diálogo" entre ambos países, como aseguró el presidente estadounidense.

"No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes", dijo De Cossío en una entrevista con la AFP. "Sí es verdad que ha habido comunicaciones entre los dos gobiernos", apuntó.

De Cossío reiteró la disposición de su país a dialogar con Washington.

"Un diálogo que sea serio, que sea responsable, que descanse en el derecho internacional, en el respeto a la igualdad soberana de nuestros Estados y que conduzca a una relación respetuosa entre los dos países", precisó.

Trump, que ya cortó el flujo de petróleo y la ayuda de Venezuela hacia Cuba, firmó el jueves una orden ejecutiva en la que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan crudo a la isla, al considerar que representa una "amenaza excepcional" a la seguridad nacional estadounidense.

Sheinbaum en una encrucijada

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el miércoles que su gobierno sigue en la búsqueda de vías diplomáticas para reanudar las ventas de petróleo a Cuba, que alcanzaron el año pasado casi 500 millones de dólares, y aseguró que la isla está al día con sus pagos.

Sheinbaum defendió una vez más la decisión de su gobierno de seguir apoyando de manera humanitaria a Cuba y dijo que “estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema” y evitar que México resulte afectado por la amenaza Trump y los aranceles.

Antes del anuncio de Trump, la petrolera estatal Petróleo Mexicanos (Pemex) ya había suspendido en enero los envíos de crudo a Cuba, aunque no ha aclarado las causas de esa decisión.

De enero a septiembre pasado, México mandó a Cuba 19,200 barriles diarios, consistentes en 17,200 de petróleo crudo y 2,000 de productos derivados, de acuerdo con registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés).

Al hablar sobre las ventas de crudo a Cuba, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, se mostró parco y dijo en la conferencia presidencial matutina que la petrolera estatal tenía desde 2023 un solo contrato con la isla y que ese año las ventas alcanzaron 367 millones de dólares.

Rodríguez informó que las ventas de petróleo y derivados a Cuba representaron el año pasado 496 millones de dólares y que la isla no tiene “ninguna factura vencida conforme al contrato”.

Al respecto, Sheinbaum agregó que las autoridades cubanas “van pagando como cualquier otro proveedor” y reconoció que lo que se manda por ayuda humanitaria es “mucho más” de lo que se vende por contrato, pero no ofreció detalles.

El directivo petrolero desestimó las afirmaciones de analistas y adversarios del gobierno que sostienen que las operaciones con Cuba estarían afectando a Pemex y señaló que las ventas a la isla representaron el año pasado “menos del 1% de la producción de crudo en términos de la venta” y sostuvo que los suministros “los hacemos por razones humanitarias… también por razones comerciales”.