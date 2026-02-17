Minerales Minera Sherritt reduce sus operaciones en Cuba por escasez de combustible La minera canadiense Sherritt anunció este martes que redujo sus operaciones en Cuba por la escasez de combustibles en la isla, sin un estimado de tiempo para retomar las actividades.

Video Régimen cubano planea usar mipymes para importar combustible y evadir sanciones

La empresa minera canadiense Sherritt anunció este martes la reducción de sus actividades de extracción de níquel y cobalto en Cuba por la escasez de combustibles que afecta al país caribeño.

"La corporación prevé detener las operaciones mineras y poner la planta de procesamiento en espera durante la próxima semana, tiempo en el que se llevarán a cabo las actividades de mantenimiento previstas", dijo Sherritt en un comunicado.

PUBLICIDAD

La empresa informó que las entregas de combustible previstas para su operación en Moa, en el oeste de la isla, "no se llevarán a cabo y, por el momento, se desconoce cuándo se reanudarán". Afirmaron que están realizando gestiones para "obtener las materias primas necesarias".

Los minerales obtenidos por Sherritt son fundamentales para baterías y aleaciones.

La empresa conjunta en Moa de Sherritt produce minerales críticos "con criterios de sostenibilidad", y tiene una vida útil estimada de aproximadamente 25 años.

Las operaciones de la refinería en Fort Saskatchewan, Alberta, en Canadá "no sufren un impacto inmediato", dijo Sherritt. "La refinería sigue produciendo níquel y cobalto acabados para su venta. Se prevé que las existencias de materia prima disponibles para dicha producción duren aproximadamente hasta mediados de abril".

Contingencia financiera

La contingencia también provocó que Sherritt planifique medidas financieras de emergencia para "preservar y maximizar la liquidez". Según la empresa minera, esto contempla "la gestión de los gastos para mantener la flexibilidad financiera y la exploración de posibles fuentes de apoyo financiero temporal".

"Sherritt espera poder proporcionar una orientación actualizada para 2026 una vez que tenga mayor certeza sobre la cadena de suministro y los plazos para la reanudación de las operaciones completas en su mina y planta de procesamiento en Moa".

Sherritt desarrolla su labor en Moa en conjunto con la empresa estatal cubana Compañía General de Níquel. También opera en Energas, donde se informó que las operaciones se mantienen "sin impactos".

PUBLICIDAD

Cuba, que ya lleva años lidiando con una grave escasez de combustible, ha llegado a un punto crítico por la orden de Trump de imponer aranceles comerciales a los países que abastezcan de petróleo a la isla.

Venezuela era el principal exportador de crudo a la isla, una vía que se cortó con la detención y derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero.

La Habana se ha visto obligada a racionar el combustible.

Con información de AFP

Mira también: