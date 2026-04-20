Miguel Díaz-Canel Gobierno cubano confirma que una delegación de EEUU estuvo en el país para conversaciones El gobierno cubano confirmó el lunes que las autoridades de la isla mantuvieron una reunión con funcionarios de Estados Unidos en el marco de las tensiones provocadas por un cerco petrolero impuesto por Washington a la nación caribeña desde enero

Video Cuba confirma visita de delegación de EEUU en La Habana; fue un encuentro "serio y respetuoso"

El encuentro había trascendido en medios de prensa a fines de la semana pasada, pero Cuba no se había referido al asunto.

“Puedo comentar que, en días pasados, tuvo lugar en La Habana una reunión bilateral entre altos funcionarios de Cuba y Estados Unidos a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores y secretarios adjuntos del Departamento de Estado”, indicó Alejandro García del Toro, subdirector de asuntos estadounidenses de la Cancillería cubana, en declaraciones enviadas a The Associated Press y luego publicadas en el periódico oficial Granma.

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García, sin embargo, desmintió que hubiera mensajes de ultimátum o conminatorios como se publicó en medios de Estados Unidos. “No hubo tono o planteamiento impositivo alguno, tampoco plazos conminatorios, contrario a lo que se ha dicho por algunos medios de prensa. “El intercambio fue serio y respetuoso”, aseguró.

Según los trascendidos publicados en los medios a partir de fuentes estadounidenses no identificadas, en la reunión los funcionarios norteamericanos habían exigido a Cuba la liberación de presos políticos y reformas económicas a fin de aliviar las sanciones. Igualmente, en las conversaciones, según esos reportes, se habló de la posibilidad de permitir internet satelital Starlink en la isla.

Aunque no ofreció detalles sobre lo conversado, el diplomático cubano señaló que los temas tratados fueron de interés “binacional” y “se deliberó sobre temas en los que hay diferencias”.

“Para Cuba, la prioridad es poner fin al bloqueo energético que impone un castigo colectivo extraordinario e injustificado sobre el pueblo de Cuba”, afirmó. “Además, plantea una amenaza coercitiva contra todo Estado que, en uso de sus prerrogativas soberanas, se proponga exportar combustibles a Cuba”.

El presidente Donald Trump impuso un cerco energético tras atacar a inicios de enero a Venezuela y capturar al entonces presidente Nicolás Maduro, privando a la isla de un aliado ideológico y estratégico clave, la última vuelta de tuerca sobre unas sanciones que pesan sobre la isla desde hace seis décadas y que ya habían ocasionado una severa crisis en este lustro.

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Cuba pasó más de tres meses sin poder importar combustible hasta que un buque ruso atracó los últimos días de marzo. La nación caribeña apenas produce el 40% del combustible que necesita para su desenvolvimiento diario.

Las consecuencias en estos meses fueron la agudización de la crisis económica con largos apagones y desabastecimiento. El combustible para los vehículos está racionado y la isla luce semiparalizada en sus principales actividades.

Expresidente, presidente y líder revolucionario, Raúl Castro, quien no ocupa un cargo oficial, pero tiene una fuerte presencia simbólica.

Funcionarios estadounidenses han dicho previamente que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y férreo crítico del gobierno de Cuba, se reunió en febrero pasado con Rodríguez Castro en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves.

Las conversaciones se dieron a conocer después de que Trump declaró en los últimos días que su gobierno podría centrar su atención en Cuba una vez que concluya su guerra en Irán y tras varias amenazas de “tomar” a la nación caribeña.

El jueves, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que Estados Unidos no tiene un argumento válido para llevar a cabo un ataque militar en contra de la isla ni para tratar de deponerlo, y sostuvo que el país estaba preparado para luchar y defenderse en caso de que fuera necesario.