Medio Oriente ¿Tropas terrestres combatirán en Irán? Marco Rubio dice cuándo puede terminar la guerra Marco Rubio dio declaraciones sobre la guerra en Irán luego de la reunión del G7, en París, Francia

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El secretario de Estado, Marco Rubio, habló este viernes 27 de marzo de 2026 sobre la posibilidad de que Estados Unidos envíe tropas terrestres para combatir en Irán, además, dio un estimado de cuándo puede terminar la guerra.

En los 28 días que lleva la guerra, se reportan más de 1.900 muertos y alrededor de 20.000 personas heridas por los ataques.

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En contenidos anteriores, te explicamos si es obligatorio enlistarse en el Ejército para inmigrantes indocumentados o si pueden obligar a los ciudadanos a ir a la guerra en Irán.

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¿Hay negociaciones para la paz en Medio Oriente?

Según la agencia de noticias AFP, Marco Rubio dijo este viernes que Irán no ha dado una respuesta a un plan para poner fin a la guerra, aunque reconoció que ha enviado " mensajes" con señales de interés por la vía diplomática.

"Todavía no la hemos recibido”, dijo en referencia a una posible respuesta para ponerle fin a la guerra.

Marco Rubio habló con periodistas en París, Francia, luego de las conversaciones del G7. "Hemos tenido un intercambio de mensajes e indicios por parte del sistema iraní —lo que quede de él— sobre una disposición a hablar de ciertas cosas".

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¿Combatirán tropas terrestres en Irán?

La agencia de noticias AP retomó las declaraciones de Marco Rubio en torno al posible envío de tropas terrestres para combatir en Irán.

El secretario de Estado afirma que los objetivos de Estados Unidos en Irán pueden alcanzarse sin tropas terrestres, pese a que ya están en camino.

Afirmó que “no voy a hablar de tácticas militares”, pero subrayó que la mayoría de los objetivos en Irán van “por delante de lo previsto”, y añadió: “Podemos alcanzarlos sin necesidad de tropas terrestres”.

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Miles de soldados estadounidenses se dirigen a la región, incluidos al menos mil de la 82.ª División Aerotransportada.

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¿Cuándo puede acabar la guerra en Irán?

Marco Rubio dijo que espera que los objetivos de guerra en Irán se hayan cumplido en un par de semanas, independientemente de que Estados Unidos decida enviar tropas terrestres.

"Cuando terminemos con ellos aquí, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente", dijo Rubio a periodistas.

La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) denunció este viernes ataques de EEUU e Israel contra la planta de procesamiento de uranio de Ardakan.