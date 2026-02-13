Cuba Se incendia refinería Ñico López en La Habana, Cuba; hasta el momento se desconoce si hay víctimas Según los reportes, el incendio se originó en la refinería Ñico López en La Habana. Hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas del siniestro.

Video Embajada rusa en La Habana anuncia que Rusia se prepara para enviar petróleo a Cuba

Un incendio en la Bahía de La Habana, Cuba, se registró este viernes 13 de febrero. Los primeros reportes apuntan a que el origen del fuego es la refinería Ñico López en la capital cubana.

Hasta el momento, las autoridades en La Habana no han informado del siniestro ni si existen víctimas.

En medio de la crisis energética que enfrenta el gobierno de la República de Cuba, el posible incendio de la refinería Ñico López podría agudizar la situación que atraviesa la isla.

La refinería de Ñico Lopez es la instalación más grande y antigua del país, y es un punto de descarga de las importaciones de hidrocarburos procedentes de países como México y Rusia, que habían estado enviado energéticos hasta que a finales de enero, Estados Unidos amenazó con aranceles a los países que mantuvieran sus exportaciones a La Habana.

Por el momento, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, no ha emitido un pronunciamiento por el posible incendio en la planta.

De acuerdo con las imágenes que ya circulan en redes sociales, una enorme columna de humo se alzó sobre la zona en donde se encuentra la refinería. Según los testimonios que se pueden escuchar en las grabaciones, en apenas un minuto el fuego y la columna de humo negro se intensificó.

Información en desarrollo...