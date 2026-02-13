Noticias

Tragedia en Brasil: Funcionario de Itumbiara asesina a sus hijos y se quita la vida tras supuesta infidelidad

Thales Machado, secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara, en Brasil, asesinó a sus dos hijos menores de edad y después se quitó la vida. El funcionario público era yerno del alcalde de ese municipio Dione Araújo, quien decretó luto local, tras el crimen.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Familia hispana denuncia que su hija es víctima de acoso escolar en Palo Verde Elementary School

Un asesinato en Itumbiara ha conmocionado a Brasil en las últimas horas, luego de que el secretario de Gobierno de ese municipio, Thales Machado, disparara en contra de sus hijos de 12 y 8 años, para después quitarse la vida.

¿Qué ocurrió en Itumbiara, Brasil?

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario de 40 años estaba casado con Sarah Tinoco Araújo, hija del alcalde de Itumbiara, Dione Araújo, quien apoyaba la carrera política de su yerno y que, según los informes locales, lo estaba promoviendo para ser diputado del estado en las elecciones próximas.

Sin embargo, la vida de la familia del alcalde dio un giro inesperado, cuando el jueves 12 de febrero quien fuera su brazo derecho, el secretario de Gobierno del municipio brasileño en el estado Goiás, disparó en contra de sus dos hijos y después se quitó la vida.

Más sobre Brasil

Corte Suprema de Brasil ordena al expresidente Bolsonaro iniciar su sentencia a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado
2 mins

Corte Suprema de Brasil ordena al expresidente Bolsonaro iniciar su sentencia a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

América Latina
Brasil: Bolsonaro dice que tuvo "alucinaciones" y que por eso manipuló su grillete electrónico
3 mins

Brasil: Bolsonaro dice que tuvo "alucinaciones" y que por eso manipuló su grillete electrónico

América Latina
Supremo de Brasil sentencia al expresidente Bolsonaro a más de 27 años de cárcel por intentar subvertir las elecciones de 2022
3 mins

Supremo de Brasil sentencia al expresidente Bolsonaro a más de 27 años de cárcel por intentar subvertir las elecciones de 2022

América Latina
Tribunal Supremo de Brasil ordena arresto domiciliario del expresidente Bolsonaro, pese a amenazas y aranceles de Trump
2 mins

Tribunal Supremo de Brasil ordena arresto domiciliario del expresidente Bolsonaro, pese a amenazas y aranceles de Trump

América Latina
El presunto plan para envenenar a Lula y otras explosivas acusaciones de la Fiscalía de Brasil contra Bolsonaro
3 mins

El presunto plan para envenenar a Lula y otras explosivas acusaciones de la Fiscalía de Brasil contra Bolsonaro

América Latina
Policía brasileña acusa al expresidente Jair Bolsonaro por presunto intento de golpe contra Lula en 2022
4 mins

Policía brasileña acusa al expresidente Jair Bolsonaro por presunto intento de golpe contra Lula en 2022

América Latina
Accidente aéreo en Brasil: rescatan los 62 cuerpos y los familiares se congregan en Sao Paulo mientras los identifican
5 mins

Accidente aéreo en Brasil: rescatan los 62 cuerpos y los familiares se congregan en Sao Paulo mientras los identifican

América Latina
Las claves del accidente del avión que se estrelló en Brasil y en el que murieron las 61 personas a bordo
4 mins

Las claves del accidente del avión que se estrelló en Brasil y en el que murieron las 61 personas a bordo

América Latina
Un avión se estrella en Brasil con 61 personas a bordo y no hay sobrevivientes
3 mins

Un avión se estrella en Brasil con 61 personas a bordo y no hay sobrevivientes

América Latina
Brasil, México y Colombia, aliados de Venezuela, no reconocen el proceso iniciado por Maduro ante el Tribunal Supremo para validar los cuestionados resultados electorales
3 mins

Brasil, México y Colombia, aliados de Venezuela, no reconocen el proceso iniciado por Maduro ante el Tribunal Supremo para validar los cuestionados resultados electorales

América Latina

Miguel Araújo Machado, de 12 años, falleció momentos después de ser ingresado en el Hospital Municipal Modesto de Carvalho; mientras que el segundo menor de 8 años, Benício, murió este viernes 13 de febrero en el Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, donde había pasado horas críticas.

Según los reportes de medios locales, Thales Machado había descubierto una reciente infidelidad de su esposa Sarah, quien no se encontraba en la ciudad cuando ocurrió la tragedia.

Imagen Foto: Thales Machado / Threads

El supuesto mensaje de despedida

Incluso en redes sociales circuló una carta que presuntamente Machado habría compartido en sus redes sociales con la firma “Thalesmachadotm”, aunque su veracidad no ha sido confirmada por las autoridades de manera oficial.

De acuerdo con el escrito, el funcionario público habría acusado que existían problemas en su matrimonio al lado de Sarah Tinoco Araújo y la señaló por haber viajado a Sao Paulo para reunirse con otra persona. En el mensaje se pueden leer disculpas y un intento por justificar el crimen.

PUBLICIDAD

Según medios, al leer el post en redes sociales, familiares corrieron al domicilio y encontraron sin vida a Thales Machado, así como a los dos menores aún con vida, pero debido a las heridas, el menor de 12 años murió momentos después; mientras que el niño de 8, falleció este viernes 13.

Luto oficial en Itumbiara tras crimen

Tras darse a conocer el crimen, la Prefeitura de Itumbiara decretó tres días de luto oficial y suspendió temporalmente sus actividades.

Mientras que medios de Brasil reportaron que el alcalde Dione Araújo enfermó tras darse a conocer la noticia sobre la muerte de sus familiares.

La Policía Civil de Goiás abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar los motivos que llevaron a Thales Machado a cometer el crimen.


TLS

Relacionados:
Noticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX