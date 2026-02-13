Noticias Tragedia en Brasil: Funcionario de Itumbiara asesina a sus hijos y se quita la vida tras supuesta infidelidad Thales Machado, secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara, en Brasil, asesinó a sus dos hijos menores de edad y después se quitó la vida. El funcionario público era yerno del alcalde de ese municipio Dione Araújo, quien decretó luto local, tras el crimen.

Un asesinato en Itumbiara ha conmocionado a Brasil en las últimas horas, luego de que el secretario de Gobierno de ese municipio, Thales Machado, disparara en contra de sus hijos de 12 y 8 años, para después quitarse la vida.

¿Qué ocurrió en Itumbiara, Brasil?

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario de 40 años estaba casado con Sarah Tinoco Araújo, hija del alcalde de Itumbiara, Dione Araújo, quien apoyaba la carrera política de su yerno y que, según los informes locales, lo estaba promoviendo para ser diputado del estado en las elecciones próximas.

Sin embargo, la vida de la familia del alcalde dio un giro inesperado, cuando el jueves 12 de febrero quien fuera su brazo derecho, el secretario de Gobierno del municipio brasileño en el estado Goiás, disparó en contra de sus dos hijos y después se quitó la vida.

Miguel Araújo Machado, de 12 años, falleció momentos después de ser ingresado en el Hospital Municipal Modesto de Carvalho; mientras que el segundo menor de 8 años, Benício, murió este viernes 13 de febrero en el Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, donde había pasado horas críticas.

Según los reportes de medios locales, Thales Machado había descubierto una reciente infidelidad de su esposa Sarah, quien no se encontraba en la ciudad cuando ocurrió la tragedia.

Imagen Foto: Thales Machado / Threads

El supuesto mensaje de despedida

Incluso en redes sociales circuló una carta que presuntamente Machado habría compartido en sus redes sociales con la firma “Thalesmachadotm”, aunque su veracidad no ha sido confirmada por las autoridades de manera oficial.

De acuerdo con el escrito, el funcionario público habría acusado que existían problemas en su matrimonio al lado de Sarah Tinoco Araújo y la señaló por haber viajado a Sao Paulo para reunirse con otra persona. En el mensaje se pueden leer disculpas y un intento por justificar el crimen.

Según medios, al leer el post en redes sociales, familiares corrieron al domicilio y encontraron sin vida a Thales Machado, así como a los dos menores aún con vida, pero debido a las heridas, el menor de 12 años murió momentos después; mientras que el niño de 8, falleció este viernes 13.

Luto oficial en Itumbiara tras crimen

Tras darse a conocer el crimen, la Prefeitura de Itumbiara decretó tres días de luto oficial y suspendió temporalmente sus actividades.

Mientras que medios de Brasil reportaron que el alcalde Dione Araújo enfermó tras darse a conocer la noticia sobre la muerte de sus familiares.

La Policía Civil de Goiás abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar los motivos que llevaron a Thales Machado a cometer el crimen.