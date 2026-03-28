Noticias Agentes de seguridad aeroportuaria de EEUU recibirán pago el lunes; TSA busca estabilidad A pesar del pago programado, los efectos en la operación de los aeropuertos podrían extenderse; la falta de personal, sumada a la alta demanda por la temporada de viajes, seguirá impactando los tiempos de espera en los controles de seguridad

Video Donald Trump firma orden para agilizar pagos a empleados de la TSA

Este lunes 30 de marzo de 2026 los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte ( TSA, por sus siglas en inglés) podrían recibir sus primeros cheques completos en más de seis semanas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que instruye el pago inmediato.

La medida busca aliviar la situación de miles de trabajadores que han laborado sin sueldo desde mediados de febrero del presente año.

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Pago llega en plena crisis operativa

El anuncio ocurre tras un periodo de fuerte presión en aeropuertos de Estados Unidos, donde la falta de remuneración provocó ausencias masivas de personal. Esta situación derivó en largas filas, retrasos y cancelaciones de vuelos, así como el cierre de carriles de revisión en distintas terminales aéreas del país.

Aunque el pago representa un avance importante, especialistas advierten que el impacto positivo no será inmediato. La recuperación operativa dependerá de que los trabajadores reciban efectivamente su dinero y retomen sus funciones con normalidad.

Presión financiera a trabajadores

Durante semanas, los agentes de la TSA han enfrentado dificultades económicas, acumulando deudas, recargos e intereses ante la falta de ingresos. Por ello, existe una fuerte expectativa de que el pago del lunes incluya los salarios atrasados.

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la continuidad de los ingresos, ya que el conflicto en el Congreso por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés) aún no se resuelve. Esta situación ha generado dudas entre los empleados sobre la estabilidad de sus puestos.

Filas el aeropuertos podrían continuar

A pesar del pago programado, los efectos en la operación de los aeropuertos podrían extenderse algunos días más. La falta de personal, sumada a la alta demanda por la temporada de viajes, seguirá impactando los tiempos de espera en los controles de seguridad.

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¿Cuándo se normalizará el servicio?

Expertos coinciden en que el pago del lunes es un paso clave para normalizar el servicio, pero no suficiente por sí solo. La mejora sostenida dependerá de acuerdos políticos que garanticen financiamiento continuo y certidumbre laboral.

Mientras tanto, se recomienda a los viajeros anticipar posibles demoras y considerar tiempos adicionales al pasar por los filtros de seguridad en aeropuertos.

JICM