Noticias

Agentes de seguridad aeroportuaria de EEUU recibirán pago el lunes; TSA busca estabilidad

A pesar del pago programado, los efectos en la operación de los aeropuertos podrían extenderse; la falta de personal, sumada a la alta demanda por la temporada de viajes, seguirá impactando los tiempos de espera en los controles de seguridad

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Donald Trump firma orden para agilizar pagos a empleados de la TSA

Este lunes 30 de marzo de 2026 los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte ( TSA, por sus siglas en inglés) podrían recibir sus primeros cheques completos en más de seis semanas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que instruye el pago inmediato.

La medida busca aliviar la situación de miles de trabajadores que han laborado sin sueldo desde mediados de febrero del presente año.

PUBLICIDAD

Pago llega en plena crisis operativa

El anuncio ocurre tras un periodo de fuerte presión en aeropuertos de Estados Unidos, donde la falta de remuneración provocó ausencias masivas de personal. Esta situación derivó en largas filas, retrasos y cancelaciones de vuelos, así como el cierre de carriles de revisión en distintas terminales aéreas del país.

Más sobre Noticias

Estas son las ciudades donde habrá altas temperaturas este sábado 28 de marzo. ¿En cuáles el calor será extremo?
3 mins

Estas son las ciudades donde habrá altas temperaturas este sábado 28 de marzo. ¿En cuáles el calor será extremo?

Estados Unidos
Se extienden protestas en planta de carne, JBS USA; piden aumento de salarios y mejor atención médica
2 mins

Se extienden protestas en planta de carne, JBS USA; piden aumento de salarios y mejor atención médica

Estados Unidos
El origen de “No Kings Day”: de un desfile polémico en EEUU a una movilización global
3 mins

El origen de “No Kings Day”: de un desfile polémico en EEUU a una movilización global

Estados Unidos
Así fue como se cometió el fraude al SNAP: por más de 150 mil dólares
2 mins

Así fue como se cometió el fraude al SNAP: por más de 150 mil dólares

Estados Unidos
Artemis II despega a la Luna y tú puedes ser parte: descubre qué astronauta serías con el test de la NASA
2 mins

Artemis II despega a la Luna y tú puedes ser parte: descubre qué astronauta serías con el test de la NASA

Estados Unidos
¿Quién es Gwynne Shotwell, la ‘Rocket Woman’ de SpaceX, que sale en la portada de la revista Time?
3 mins

¿Quién es Gwynne Shotwell, la ‘Rocket Woman’ de SpaceX, que sale en la portada de la revista Time?

Estados Unidos
Supervisora de San Francisco, Jackie Fielder, está hospitalizada: ¿Renunciará a su cargo?
2 mins

Supervisora de San Francisco, Jackie Fielder, está hospitalizada: ¿Renunciará a su cargo?

Estados Unidos
Kash Patel, director del FBI, es víctima de hackeo; grupo proiraní se atribuye el ciberataque
3 mins

Kash Patel, director del FBI, es víctima de hackeo; grupo proiraní se atribuye el ciberataque

Estados Unidos
Los republicanos de la Cámara rechazan el plan del Senado para reabrir el DHS
3 mins

Los republicanos de la Cámara rechazan el plan del Senado para reabrir el DHS

Estados Unidos
¿Mexicanos deben pagar $15 mil por entrar al país? Esta nueva medida empieza en abril 2026
2 mins

¿Mexicanos deben pagar $15 mil por entrar al país? Esta nueva medida empieza en abril 2026

Estados Unidos

Aunque el pago representa un avance importante, especialistas advierten que el impacto positivo no será inmediato. La recuperación operativa dependerá de que los trabajadores reciban efectivamente su dinero y retomen sus funciones con normalidad.

Presión financiera a trabajadores

Durante semanas, los agentes de la TSA han enfrentado dificultades económicas, acumulando deudas, recargos e intereses ante la falta de ingresos. Por ello, existe una fuerte expectativa de que el pago del lunes incluya los salarios atrasados.

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la continuidad de los ingresos, ya que el conflicto en el Congreso por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés) aún no se resuelve. Esta situación ha generado dudas entre los empleados sobre la estabilidad de sus puestos.

Filas el aeropuertos podrían continuar

A pesar del pago programado, los efectos en la operación de los aeropuertos podrían extenderse algunos días más. La falta de personal, sumada a la alta demanda por la temporada de viajes, seguirá impactando los tiempos de espera en los controles de seguridad.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se normalizará el servicio?

Expertos coinciden en que el pago del lunes es un paso clave para normalizar el servicio, pero no suficiente por sí solo. La mejora sostenida dependerá de acuerdos políticos que garanticen financiamiento continuo y certidumbre laboral.

Mientras tanto, se recomienda a los viajeros anticipar posibles demoras y considerar tiempos adicionales al pasar por los filtros de seguridad en aeropuertos.

JICM

Video Optimismo en Tampa por posible fin del cierre del gobierno pese a bloqueo en Congreso
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosAdministración de Seguridad en el Transporte (TSA)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Radical
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX