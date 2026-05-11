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Juicio contra expresidente de Bolivia, Evo Morales, queda suspendido, ¿qué sigue ahora?

El proceso judicial contra el exmandatario fue suspendido tras su ausencia en la audiencia inicial en Tarija; la Justicia mantiene vigente la orden de captura en su contra mientras el caso avanza en medio de una creciente crisis social y política en Bolivia

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Por:N+ Univision
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Video Ordenan el arresto de Evo Morales, expresidente de Bolivia, por presunto abuso sexual a una menor

El juicio contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quedó suspendido este lunes 11 de mayo de 2026 luego de que el exmandatario no se presentara a la apertura del proceso oral en la ciudad de Tarija, donde enfrenta acusaciones por presunto abuso de una menor durante su gobierno entre 2006 y 2019.

El juez Carlos Oblitas decidió frenar la audiencia y mantener vigente la orden de captura emitida hace más de un año contra el líder cocalero. Según explicó el fiscal Luis Esteban Ortiz, el proceso judicial permanecerá detenido hasta que Morales sea arrestado o comparezca voluntariamente ante la Justicia; la medida también alcanza a la madre de la supuesta víctima.

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Desde el Chapare, región donde permanece resguardado por seguidores que impiden la ejecución de la orden de detención, Evo Morales calificó el caso como parte de una “persecución política”. Sus abogados tampoco asistieron a la audiencia.

Defensa denuncia irregularidades

El abogado del exmandatario , Wilfredo Chávez, sostuvo en La Paz que el juicio tiene motivaciones políticas y aseguró que no se están respetando los derechos del acusado. Además, afirmó que la víctima presentó recursos que aún no fueron atendidos por el tribunal y remarcó que no existe una denuncia formal directa.

La Fiscalía mantiene el caso bajo reserva debido a que la víctima era menor de edad cuando habrían ocurrido los hechos, en 2016. Actualmente, ella y su madre residen en Argentina.

El avance del caso judicial ocurre en medio de una creciente crisis social y económica en Bolivia. En los últimos días se intensificaron las protestas contra el presidente Rodrigo Paz por la escasez de combustibles, el aumento de precios y reclamos salariales.

Las movilizaciones y bloqueos mantienen aislada a La Paz desde hace más de una semana, mientras sindicatos y sectores sociales exigen respuestas del gobierno. Las clases escolares también fueron suspendidas por un paro nacional de maestros públicos.

Video Evo Morales denuncia que desconocidos dispararon contra su auto: responsabiliza al actual gobierno boliviano
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