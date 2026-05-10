Muere Kevin González un día después de reunirse con sus padres en México
El día sábado por la tarde, Kevin González pudo reencontrarse con sus padres Isidoro González y Norma Anabel Ramírez, que habían sido deportados unas horas antes desde Nogales
Video Emotivo reencuentro en Durango: joven con cáncer ve a sus padres deportados
Kevin González, el joven de 18 años nacido en Chicago, falleció este domingo 10 de mayo a causa del avanzado padecimiento de cáncer de colon.
Apenas el sábado por la tarde, Kevin pudo reencontrarse con sus padres Isidoro González y Norma Anabel Ramírez en Durango, México; ante un diagnóstico en etapa terminal.
Reencontrarse había sido toda una odisea. Kevin González había dejado Chicago para viajar a la casa de su abuela materna en el estado mexicano de Durango.
...