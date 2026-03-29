Noticias Camioneros de Estados Unidos enfrentan alza en los precios del diésel y combustible Los pequeños operadores tienen suerte si logran recuperar la mitad de los costos del combustible en sus viajes

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Los camioneros en Estados Unidos se han visto afectados por el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un aumento en los precios del petróleo y del diésel.

De acuerdo con el analista principal de DAT Freight & Analytics, Dean Croke, los pequeños operadores tienen suerte si logran recuperar la mitad de los costos del combustible en sus viajes. A continuación, te explicamos cómo se ven afectados los costos de la gasolina y el diésel.

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¿A cuánto está el precio del combustible?

Según la American Automobile Association ( AAA), el precio de la gasolina regular en Estados Unidos es de 3.98 dólares por galón, mientras que el diésel alcanza los 5.406 dólares por galón.

De acuerdo con CNN, el diésel es uno de los principales gastos en el transporte y ha aumentado en promedio un 41% desde el inicio del conflicto, impactando la economía mundial.

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¿Cómo afecta a los transportistas en Estados Unidos?

Los camioneros no reciben el pago de inmediato al transportar una carga; en muchos casos, pueden tardar meses en cobrar. Los pequeños operadores y conductores independientes son los más afectados, ya que deben cubrir por su cuenta los costos adicionales del combustible y el mantenimiento de sus vehículos.

Stephen Burks, economista de la Universidad de Minnesota Morris, estima que más de 400,000 propietarios operan en el transporte de carga de larga distancia en Estados Unidos.

A diferencia de los pequeños transportistas, las grandes empresas no enfrentan la misma presión, ya que cuentan con contratos que se ajustan cuando suben los precios del combustible. Además, utilizan camiones más eficientes y estrategias para optimizar costos.

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Por otro lado, los transportistas pequeños carecen de estos contratos, por lo que sus ingresos no compensan el aumento del diésel. En muchos casos, recuperar la mitad de lo invertido ya es cuestión de suerte.

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Debido a esta situación, algunos camioneros podrían abandonar la industria, lo que eventualmente elevaría las tarifas para los que permanezcan en el sector.

¿Por qué la guerra afecta el combustible?

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, la República Islámica respondió cerrando el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Esto provocó la pérdida de cerca de 20 millones de barriles diarios, lo que elevó el precio del crudo. Actualmente, el barril se sitúa en 99.64 dólares, con un aumento del 5.5%. Por su parte, el crudo Brent subió un 3.4% el viernes, cerrando en 105.32 dólares.