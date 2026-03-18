Cuba

Un petrolero ruso desafía el bloqueo de Estados Unidos y se dirige a Cuba con más de 700.000 barriles de crudo

El Anatoly Kolodkin cargó 730.000 barriles de crudo en el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo y el miércoles a las 16:00 GMT se encontraba en el Atlántico oriental rumbo a la isla caribeña.

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Por:Univision y AFP
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De acuerdo con la firma de análisis marítimos Kpler, el buque con bandera rusa, propiedad de la naviera estatal rusa Sovcomflot, tenía previsto descargar en la terminal petrolera de Matanzas, en el norte de la isla, alrededor del 23 de marzo.

Otro petrolero, el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, cargó cerca de 200.000 barriles de diésel a finales de enero frente a Chipre desde otro buque, según datos de la misma Kpler.

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El Sea Horse salió del Mediterráneo el 13 de febrero y desde entonces ha navegado hacia el oeste a través del Atlántico, reduciendo la velocidad entre finales de febrero y principios de marzo y siguiendo una ruta errática, según indicó el rastreador.

A las 16:30 GMT del miércoles se encontraba en el noroeste del Caribe, a unos 1.500 km (932 millas) de la costa cubana.

El petrolero Anatoly Kolodkin figura como sujeto a las sanciones contra Rusia impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

Esta semana el presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó la presión sobre Cuba tras derrocar en enero a su principal aliado, el líder venezolano Nicolás Maduro, aplicando un bloqueo energético a la isla.

Cuba no ha podido importar petróleo desde el 9 de enero, cuando México entregó un cargamento después de la caída de Maduro, momento en que el gobierno mexicano se vio presionado por Trump para poner fin a ese tipo de envíos.

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