vehículo Una mujer que iba a celebrar el Día de las Madres con sus hijas murió por una bala tras discusión vial Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 años, una joven brasileña, viajaba como pasajera en uno de los vehículos involucrados en el altercado; se dirigía a un salón de belleza a arreglarse para el festival del día de las madres

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La muerte de Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, una madre de 28 años, ha provocado indignación en Brasil luego de que fuera asesinada por un disparo mientras viajaba como pasajera en un vehículo de aplicación en Río de Janeiro. El caso tomó aún más fuerza por un detalle devastador: al día siguiente acudiría a un festival escolar por el Día de las Madres junto a sus hijas.

De acuerdo con información difundida por medios brasileños como CNN Brasil, los hechos ocurrieron la noche del 7 de mayo de 2026 en el barrio de Taquara, en la zona oeste de Río de Janeiro. Thamires se dirigía a un salón de belleza cuando el conductor del automóvil en el que viajaba se involucró presuntamente en una discusión de tránsito con otro automovilista.

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Las investigaciones apuntan a que el otro conductor era un agente de la Policía Civil de Río de Janeiro, quien habría disparado contra el vehículo tras el altercado. Una de las balas atravesó el vidrio trasero e impactó a la joven mamá por la espalda, dejándola gravemente herida.

La mujer fue trasladada a un hospital, pero murió poco después debido a la herida de bala. Autoridades brasileñas confirmaron posteriormente la detención temporal del policía señalado como presunto responsable.

El caso ha generado una fuerte reacción pública debido a que la víctima no tenía relación con el conflicto vial y únicamente viajaba como pasajera. Familiares y usuarios en redes sociales lamentaron especialmente que Thamires ya tenía preparado el festejo escolar con sus hijas para conmemorar el Día de las Madres.

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El detenido ya había tenido problemas judiciales

Según reportes de medios locales, cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la persecución y los disparos, material que ahora forma parte de la investigación encabezada por la División de Homicidios de Río de Janeiro.

La Policía Civil informó que el agente involucrado fue separado temporalmente de sus funciones mientras avanzan las indagatorias. Además de la investigación penal, también se abrió un procedimiento administrativo interno para determinar responsabilidades.

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Según la investigación, el policía detenido ya había enfrentado previamente problemas judiciales relacionados con presuntas irregularidades documentales, aunque las autoridades no han vinculado esos antecedentes con el homicidio de Thamires.

La muerte de la joven volvió a poner sobre la mesa el debate en Brasil sobre la violencia armada y los casos de agresiones derivadas de altercados de tránsito, especialmente cuando involucran a integrantes de corporaciones de seguridad.