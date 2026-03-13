FBI FBI viajará a Cuba para investigar incidente de lancha rápida tras confirmación de Díaz-Canel El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que expertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos viajarán a la isla. Ellos colaborarán en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 25 de febrero, cuando una lancha rápida proveniente de Florida fue interceptada por autoridades cubanas.

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El incidente, que Cuba ha calificado como una "infiltración armada con fines terroristas", dejó un saldo de cuatro personas fallecidas en el acto y una quinta víctima que murió días después a causa de sus heridas. Según la versión oficial, la embarcación transportaba a diez personas y armamento, y habría sido financiada y organizada desde territorio estadounidense.

Cooperación en medio de la tensión

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Durante una atípica conferencia de prensa, Díaz-Canel ratificó la disposición de su gobierno para trabajar con las contrapartes estadounidenses. “Estamos a la espera de una posible visita, ya anunciada, de expertos del FBI para participar en el esclarecimiento y las investigaciones con nuestras fuerzas del Ministerio del Interior”, señaló el mandatario.

A pesar de las profundas diferencias históricas, el presidente cubano destacó que se han mantenido conversaciones recientes con representantes de la administración estadounidense para buscar soluciones mediante el diálogo y garantizar la seguridad regional.

Crisis energética

El anuncio de la visita del FBI se da en un contexto crítico para la isla. Díaz-Canel denunció un endurecimiento del cerco económico, asegurando que el país no ha recibido barcos de combustible en más de tres meses, lo que ha paralizado plantas eléctricas y afectado gravemente la vida cotidiana. A pesar de este escenario, el mandatario rechazó los señalamientos externos que califican a la isla como un Estado incapaz de gestionar su soberanía.

Fuentes actuales: Cuba depende hoy del gas natural, energía solar y termoeléctricas limitadas.

Déficit: El agotamiento de fuel oil y diésel ha forzado el cierre de dos plantas clave.

Postura oficial: “¿Estado fallido? ¿Un Estado fallido que enfrenta toda esta situación y busca resolver?”, cuestionó Díaz-Canel ante la prensa.