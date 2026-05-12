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Autoridades mexicanas localizan siete tigres en un operativo ligado al robo de combustible

Las fuerzas federales detuvieron a José Antonio “N”, un hombre involucrado en el crimen organizado y el robo de combustible; en sus propiedades fueron aseguradas armas, droga, dinero y los 7 felinos

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Por:N+ Univision
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Siete tigres fueron localizados y asegurados por autoridades federales dentro de distintos inmuebles ubicados en el estado de Nuevo León, específicamente en propiedades intervenidas en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, donde quedaron bajo resguardo oficial tras el hallazgo.

Aseguran siete tigres y detienen a dos personas

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Los ejemplares fueron encontrados durante la revisión de los domicilios cateados, en los que también se detectaron otros indicios relacionados con actividades ilícitas; los tigres fueron asegurados y puestos bajo cuidado de las autoridades competentes para su manejo y protección. El hallazgo se dio como parte de un operativo realizado en dichos puntos del estado, en el que se ejecutaron cuatro órdenes de cateo de manera simultánea.

Localizan autoridades mexicanas siete ejemplares de tigre durante operativo por combustible ilícito en Nuevo León. <br>
Localizan autoridades mexicanas siete ejemplares de tigre durante operativo por combustible ilícito en Nuevo León.
Imagen Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México


De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC) del Gobierno de México, las acciones fueron resultado de labores de inteligencia que permitieron identificar inmuebles presuntamente vinculados con operaciones ilícitas, particularmente relacionadas con el manejo de hidrocarburos de procedencia ilegal, con posibles conexiones de comercialización hacia Estados Unidos.

Durante el operativo fue detenido José Antonio “N”, de 39 años, señalado como presunto líder de una célula delictiva relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible; junto a él, también fue capturada una mujer de 41 años.

Dos detenidos durante investigación por red vinculada a combustible ilícito desde Estados Unidos <br>
Dos detenidos durante investigación por red vinculada a combustible ilícito desde Estados Unidos
Imagen Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.


En los inmuebles intervenidos —además de los siete ejemplares de tigre-, se aseguraron drogas, dinero en efectivo, equipos de cómputo, documentación diversa, armas de fuego cortas y largas, cartuchos útiles, además de 11 vehículos y seis motocicletas.

Luego de la ejecución de las órdenes de cateo, los domicilios fueron asegurados y sellados, quedando bajo vigilancia policial. Los detenidos y todo lo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades mexicanas, que continuarán con las investigaciones correspondientes.

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