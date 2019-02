Bukele los llamó dictadores: Maduro y Ortega pierden un aliado en Centroamérica

Pese a que tras la victoria del domingo no se ha pronunciado abiertamente sobre sus posturas en política exterior, Bukele sí que ha dado un adelanto de su visión diplomática a través de las redes sociales. “Reconocer el 'nuevo' período presidencial de Nicolás Maduro es estar en contra de la democracia”, escribió en Twitter el 10 de enero de 2019, el día de la investidura del gobernante venezolano. Dos semanas después, el ahora presidente electo cuestionó al propio Maduro y a los mandatarios de Nicaragua y Honduras en un tuit en el que los definía como "dictadores".

Después de ganar las elecciones del 3 de febrero, Bukele no ha vuelto a referirse directamente a esos países, pero ha replicado mensajes de voces incómodas para el establishment de esos países como la del periodistas nicaragüense Carlos Fernando Chamorro o la del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. “Nuestro país está listo para concretar pronto una nueva etapa de relaciones, basada en la colaboración y observación de los más altos valores democráticos”, escribió Guaidó. Y Bukele retuiteó.

El acertijo Bukele

“La ideología ha marcado la tendencia, pero hoy hay un escenario distinto con la elección del señor Bukele. La gran pregunta es cuál es la ideología del señor Bukele” , dice Nelson Rivera Díaz, director de la escuela de relaciones internacionales de la Universidad de El Salvador (UES). El académico recuerda que el presidente electo se declara una persona de izquierda, pero que ganó la presidencia con un partido de derecha con el cual aparentemente no tiene una atadura fuerte, situación que no se podrá determinar con certeza hasta que nombre a su gabinete.

“Lo importante será determinar quiénes son los sectores que estarán representados en el gobierno de Bukele porque no hay que pensar que solo son personas”, afirma Álvaro Artiga, catedrático de ciencias políticas de la Universidad Centroamericana (UCA). Eso, dice Artiga, dará una luz de cómo se manejarán los intereses salvadoreños en el exterior.

Por el momento, Bukele no ha revelado nombres de quiénes integraran su gabinete. El Plan Cuscatlán, su programa de gobierno, critica que la ideología del gobierno de turno sea el determinante para las relaciones exteriores. “El resultado final han sido las contradicciones con los principios y propósitos que El Salvador defiende de manera multilateral, tales como la democracia, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con la paz y la seguridad internacional”, se puede leer en el texto.

“Para un candidato es bien sencillo decir: este es un dictador porque en general el electorado no entiende de relaciones internacionales. Pero una vez que ha ganado una elección, el presidente electo debe comprender que sus acciones tienen graves consecuencias", apunta Rivero Díaz.

El analista intuye que Bukele tendrá una postura más moderada como presidente que lo que dejó entrever en sus comentarios en Twitter. "Por ejemplo, una ruptura de relaciones diplomáticas que es una cuestión ya extrema genera graves consecuencias migratorias, comerciales, logísticas, incluso de traslado de mercaderías. El escenario más probable es que se mantenga al margen, que no de una postura directa”, apunta.

Artiga coincide en que el vínculo de Bukele con Caracas y Managua y con el gobierno será "más débil" que el que tiene el partido de gobierno, el FMLN. "Ahí hay una tradición que no la tiene Bukele, pero no quiere decir automáticamente que va asumir una posición en contra de eso porque puede tomar una posición un poco más al estilo mexicano: apoyar que las soluciones de los países las resuelvan los mismos países, las sociedades, no apoyar acciones de intervención”, apunta.