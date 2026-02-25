Cuba ¿Tripulantes de lancha interceptada en Cuba aparecen en listado del gobierno cubano como terroristas? El gobierno de Cuba divulgó la noche de este miércoles las identidades de seis personas detenidas en aguas cubanas cuando viajaban en una lancha rápida desde EEUU que, según La Habana, abrió fuego contra fuerzas de seguridad gubernamentales de la isla caribeña.

Video Embajada de Cuba en Washington confirma a N+ Univision que sí hubo intercambio de fuego entre autoridades y lancha

El gobierno cubano dio a conocer la noche de este miércoles las identidades de las seis personas detenidas en una lancha rápida interceptada en aguas cubanas en la costa norte, proveniente de Estados Unidos. Y entre el puñado de arrestados, figuran dos nombres destacados por La Habana como supuestos cómplices en actividades terroristas.

En la embarcación viajaban 10 personas en total, pero 4 de los tripulantes murieron al enfrentarse con cuerpos de seguridad cubanos, según La Habana.

El Ministerio del Interior de Cuba indicó que "de acuerdo a los interrogatorios preliminares", se identificó a:

1. Amijail Sánchez González

2. Leordan Enrique Cruz Gómez

3. Conrado Galindo Sariol

4. José Manuel Rodríguez Castelló

5. Cristian Ernesto Acosta Guevara

6. Roberto Azcorra Consuegra.

Y entre los fallecidos se identificó a Michel Ortega Casanova. La identidad de las otras tres personas muertas aún no se conoce.

Del listado de los arrestados destacan los dos primeros nombres, Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, que según el Ministerio del Interior cubano "aparecen en la Lista Nacional de personas y entidades que (...) han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas" por supuestas actividades terroristas.

El gobierno cubano, en una resolución del Ministerio del Interior del 9 de julio de 2025, efectivamente incluyó a Sánchez González y a Cruz Gómez en dicha "Lista nacional", decretada en atención a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU "relativa a la previsión y enfrentamiento del terrorismo" del 28 de septiembre de 2001, apenas pocas semanas después del ataque terrorista del World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de ese año.

En el listado se informa que Amijail Sánchez González "nació en Cuba el día 13 de abril de 1978, hijo de Mercedes y Eddy Tomás", y figura como "residente en EEUU".

Es señalado en el expediente de fase preparatoria 551/2023, "iniciado por la detención de un cubano residente en EEUU que introdujo por la costa norte de la provincia de Matanzas, Cuba, armas de fuego, municiones y otros pertrechos".

El objetivo de este tráfico de armas, según las autoridades cubanas, era "realizar actos terroristas en unidades militares, entre otras acciones de esta naturaleza, planes organizados, financiados y apoyados desde territorio norteamericano por ciudadanos residentes en ese país".

En cuanto a Leordan Cruz Gómez, se informa que "nació en Cienfuegos, Cuba, el 6 de noviembre de 1978, hijo de Elvira y Reinaldo Alberto, tez blancaReside en EEUU".

Está relacionado con el expediente de fase preparatoria 698/2023, "iniciado por actividades de sabotaje ejecutados en la provincia de Villa Clara, por el que fue detenido y procesado penalmente un ciudadano cubano".

La lista de personas emitida por el gobierno cubano incluye a 62 individuos, mientras que las "entidades u organizaciones criminales radicadas en Estados Unidos que organizan, financian, proveen medios y ejecutan acciones contra la seguridad del Estado cubano" suman veinte en total.

