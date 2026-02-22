Christopher Landau felicita a México por operativo contra “El Mencho”
El Subsecretario de Estado de los Estados Unidos reconoció y felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas por el operativo al que calificó como un avance significativo
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció y felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas por el operativo contra “El Mencho”, al que calificó como un avance significativo no solo para México y Estados Unidos, sino también para América Latina y el mundo.
A través de su cuenta en X, Landau destacó que “los buenos son más fuertes que los malos” y expresó su respaldo a las instituciones de orden público de México por los resultados de la acción emprendida.
Información en desarrollo
