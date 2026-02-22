Noticias

Christopher Landau felicita a México por operativo contra “El Mencho”

El Subsecretario de Estado de los Estados Unidos reconoció y felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas por el operativo al que calificó como un avance significativo

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Abaten a “El Mencho” en Jalisco, México; violencia sacude nueve estados

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció y felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas por el operativo contra “El Mencho”, al que calificó como un avance significativo no solo para México y Estados Unidos, sino también para América Latina y el mundo.

Más sobre Noticias

Embajada y Consulados de EEUU en México emiten Alerta de Seguridad tras enfrentamientos en Jalisco y muerte de “El Mencho”
2 mins

Embajada y Consulados de EEUU en México emiten Alerta de Seguridad tras enfrentamientos en Jalisco y muerte de “El Mencho”

Estados Unidos
¿Quién era "El Mencho", el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido hoy?
2 mins

¿Quién era "El Mencho", el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido hoy?

Estados Unidos
FBI dedicará "todos los recursos necesarios" a la investigación de Mar-a-Lago: Kash Patel
1 mins

FBI dedicará "todos los recursos necesarios" a la investigación de Mar-a-Lago: Kash Patel

Estados Unidos
DHS pausa TSA PreCheck y Global Entry: ¿Cómo afectará a los viajeros que ya están inscritos?
2 mins

DHS pausa TSA PreCheck y Global Entry: ¿Cómo afectará a los viajeros que ya están inscritos?

Estados Unidos
Hombre armado muere abatido por el Servicio Secreto tras irrumpir en casa de Trump en Mar-a-Lago, Florida
2 mins

Hombre armado muere abatido por el Servicio Secreto tras irrumpir en casa de Trump en Mar-a-Lago, Florida

Estados Unidos
DHS suspende TSA PreCheck y Global Entry: viajeros enfrentarán controles más lentos en aeropuertos de EEUU
1 mins

DHS suspende TSA PreCheck y Global Entry: viajeros enfrentarán controles más lentos en aeropuertos de EEUU

Estados Unidos
Trump anuncia envío de barco hospital a Groenlandia
2 mins

Trump anuncia envío de barco hospital a Groenlandia

Estados Unidos
Reunión anual de gobernadores con Donald Trump desata choque entre partidos
4 mins

Reunión anual de gobernadores con Donald Trump desata choque entre partidos

Estados Unidos
Corte Suprema de EEUU da escaso alivio a republicanos enfrentados por los aranceles de Trump
5 mins

Corte Suprema de EEUU da escaso alivio a republicanos enfrentados por los aranceles de Trump

Estados Unidos
Les Wexner afirma que fue “engañado” por Jeffrey Epstein y lo llama “un estafador de talla mundial”
8 mins

Les Wexner afirma que fue “engañado” por Jeffrey Epstein y lo llama “un estafador de talla mundial”

Estados Unidos

A través de su cuenta en X, Landau destacó que “los buenos son más fuertes que los malos” y expresó su respaldo a las instituciones de orden público de México por los resultados de la acción emprendida.

Video Bloqueos e incendios hoy paralizan Colima, México, tras ola violenta por operativo contra CJNG y muerte de "El Mencho"


Información en desarrollo

Relacionados:
NoticiasNemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX