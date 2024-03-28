Es falso que el actor Poncho de Nigris reveló en esa entrevista información financiera que “podría sacudir los cimientos de la sociedad mexicana”

PUBLICIDAD

“Yordi Rosado, presentador del programa ‘La entrevista con Yordi Rosado’, llamó ‘irresponsable’ a Poncho de Nigris y dijo al aire que ‘una información financiera de esta magnitud podría sacudir los cimientos de la sociedad mexicana”, dice el texto de varias publicaciones en Facebook. Algunas llevan en la parte inferior un enlace que asegura que “la entrevista no pudo ser emitida en su totalidad” y otras dicen “lea la entrevista completa y hágase rico rápidamente”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

En elDetector ya hemos desmentido publicaciones que usan exactamente el mismo texto y hacen afirmaciones similares, pero referidas a otras personalidades alrededor del mundo (desde el presidente de Ecuador a la cantante mexicana Kimberly Loaiza).

En el caso de De Nigris y Rosado, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos una nota del diario La Jornada de febrero de 2024 en la que se describe el mismo tipo de estafa, y en la que se menciona un ejemplo que igualmente involucra a Yordi Rosado pero en este caso con el comediante Franco Escamilla. Este trabajo periodístico detalla que también circulan este tipo de fraudes en X (antiguo Twitter).

Pero la misma búsqueda en Google nos arrojó como resultado un artículo engañoso publicado en Medium, que plantea la pregunta de si la aplicación de inversión supuestamente promovida por De Nigris —exparticipante del reality show La Casa de los Famosos— es estafa o es real, pero que realmente contiene un texto falso de la presunta entrevista y un enlace a una supuesta aplicación de inversión llamada Tradelat Pro. De allí que también hay que tener cuidado de no caer en el fraude cuando se investiga sobre el mismo en internet.

PUBLICIDAD

Por otro lado, una búsqueda en YouTube nos permitió confirmar que una de las imágenes compartidas en las publicaciones que estamos verificando corresponde a una entrevista entre Rosado y De Nigris, pues aparecen en el mismo set y con la misma vestimenta que en la desinformación. De ese encuentro hay dos versiones en la plataforma de video (una del año 2020 y otra un poco más larga de 2023), pero en ninguna de ellas se habla de un gran secreto financiero.

Mientras que respecto a la fotografía incluida en los otros posts, encontramos gracias a una búsqueda con palabras clave en Google que en realidad se trata de maquillaje que usó para grabar un comercial, en el que hacía de boxeador y tenía el rostro golpeado. Varios medios mexicanos lo aclararon cuando el actor publicó inicialmente las imágenes bromeando con que había sido atacado, en enero de 2024.

Además, otro aspecto de las publicaciones que estamos verificando que por sí solo podría apuntar a que se trata de una estafa es la promesa que se menciona en algunas de ellas de hacerse rico “rápidamente”. Pues cuando un ofrecimiento es demasiado bueno para ser verdad, es mejor desconfiar. Así que la recomendación es no hacer clic en esos posts ni proporcionar ningún dato personal en los enlaces a los que llevan esos contenidos.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que el influencer mexicano Poncho de Nigris dio a conocer información financiera que “podría sacudir los cimientos de la sociedad mexicana” en una entrevista con Yordi Rosado, como aseguran publicaciones en redes sociales. En la conversación entre ambos –de la cual hay dos versiones disponibles en YouTube– no se habla de los supuestos secretos de inversión financiera del actor. Además, el texto que usan los posts es el mismo que ya hemos encontrado en elDetector en publicaciones que se valen de la imagen de personalidades de distintas partes del mundo para estafar mediante la promoción de supuestas plataformas de inversión. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD