Candidata republicana a vicegobernadora de Utah fue contagiada con el Coronavirus

Por su parte, el vicegobernador Spencer Cox dijo que no cree que haya estado expuesto al virus, y dijo que sus oraciones está con su “querida amiga Deidre y su familia. No hemos estado juntos la semana pasada y siempre usamos máscaras cuando nos encontramos, por lo que no hay razón para creer que he estado expuesto. Este virus es implacable. Por favor, ten cuidado."