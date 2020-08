Médico de la Universidad de Utah advierte contra planes del estado para regreso a clases presenciales

Swaminathan ve con especial preocupación la política de cuarentena modificada anunciada por el estado la semana pasada, que permite que niños, maestros y personal administrativo de las escuelas, que se han visto expuestos al Coronavirus, puedan continuar asistiendo a los planteles siempre que no muestren síntomas, y que nadie en su hogar haya obtenido resultado positivo en pruebas de contagio del virus.

"La cuarentena es útil para que la persona infectada no infecte a otras personas", dijo Swaminathan al Salt Lake Tribune. "Ese es el principio detrás del control del brote. Por lo tanto, me preocupa el hecho de que un brote podría extenderse con bastante rapidez en ese entorno con lo que esencialmente no es una cuarentena”.