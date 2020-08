Esto debe saber sobre los recursos disponibles para damnificados por la tormenta Isaías en Filadelfia

Recuperación de desastres



• Si había agua en la casa, existe la posibilidad de moho. No espere a que los inspectores limpien su casa.

• Tome fotos de todos los daños antes de la limpieza.

• Llame a su agente de seguros para presentar un reclamo e informar el daño lo antes posible. El seguro para propietarios de vivienda generalmente cubre pérdidas causadas por el viento, tormentas o tuberías rotas, pero no inundaciones en la superficie.

• Tenga cuidado con las estafas. Busque empresas o negocios que le ofrezcan trabajar para usted.

• Use ropa protectora y tenga cuidado al limpiar.

• Tire todos los alimentos, bebidas y medicamentos que puedan haber estado expuestos a inundaciones o lodo. En caso de duda, deséchelo.

• Mantenga a los niños y las mascotas alejados de las aguas de inundación.

• Lávese las manos con frecuencia con agua limpia y jabón o use un gel de limpieza para manos con alcohol.

• Si necesita ayuda, llame al 1-800-733-2767.