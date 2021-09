Paso a paso: cómo solicitar fondos de FEMA después del huracán Ida

Recibirá una carta o correo electrónico (según la preferencia marcada en su solicitud) que le explicará si es elegible para recibir asistencia, cuánto recibirá, cómo debe usarse y cómo apelar la decisión de FEMA si no lo hace. No estoy de acuerdo con eso. Si su carta indica que no es elegible para recibir asistencia, puede apelar la decisión dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la carta. Si la carta dice que su solicitud está incompleta, también se le otorgan 60 días para completar las partes faltantes.