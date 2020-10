"No me va a enseñar": Harris defiende su labor como fiscal de California durante debate con Pence

Harris dijo "no creer" que se había hecho justicia sobre caso. Pence respondió que era "soprendente" que Harris en su condicion de ex fiscal asuma que el Gran Juarado se equivocó al ver las pruebas. "Usted tiene derecho a su opinión", dijo el vicepresidente.

" No me permitiré que el vicepresidente me enseñe lo que significa hacer cumplir las leyes de nuestro país," refutó Harris. " Yo soy la única aquí que personalmente enjuició a alguien. Desde una agresión sexual a un menor hasta un homicidio."