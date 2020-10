Mas de 2,000 boletas electorales de Los Ángeles tienen un error; ¿qué hacer si le ocurre?

Más de 2,000 boletas electorales enviadas a los votantes del condado de Los Ángeles contienen un error al no tener como votar para presidente.

El portavoz del Registro de Los Ángeles, Mike Sanchez, dijo que no hay motivo para pensar que este caso, o algo similar, está sucediendo en otro lado. Pero no quiere decir que no se pueda repetir o haber otro problema con la boleta electoral.