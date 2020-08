“Mentirá, engañará y robará para mantenerse en el poder”: la representante Waters enfila contra el presidente Trump

Previamente Waters había dicho que Trump no aceptaría los resultados de la elección de noviembre si no le favorecían, esto después del envío de agentes federales para sofocar protestas en Portland.

Louis DeJoy, en la mira de Waters

“Trump y los republicanos no creen en elecciones libres y justas. Ellos mentirán, engañarán y robarán para mantenerse en el poder”, agregó.

El diario The Sun indicó que recientemente cuatro demócratas le escribieron a DeJoy una carta en la que le demandaban que el servicio postal no reduzca sus operaciones ante quejas generalizadas de retrasos en la entrega del correo, lo que despierta las preocupaciones sobre posibles afectaciones al voto por correo.

“No aceptará lo que suceda cuando tengamos elección si no es elegido”, dijo Waters durante una entrevista con la cadena MSNBC hace un par de semanas.

“La gente de este país debe estar preocupada por lo que estamos viendo en Portland. Tenemos estos oficiales de policía o quienes sean, oficinas de agentes de algún tipo que han sido organizadas por el presidente de los Estados Unidos. No contactó a los alcaldes locales. No contactó a los gobernadores. ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué llevaban estos uniformes? No tenemos nada que los identifique. Tienen autos sin marcar. Están sacando gente de la calle a esos autos”, declaró la congresista.