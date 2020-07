Estratega demócrata pide estar alerta ante los ataques de Trump al voto por correo en California

Trump se enfoca en las tecnológicas

A la par de los ataques al voto por correo, Trump tiene en la mira a las empresas tecnológicas de California . Para el estratega, los ataques de Trump contra este tipo de empresas son porque no respaldan las voces conservadoras.

“Francamente, los demócratas de California no tienen por qué alinearse con la agenda antitecnológica de esta administración. No ayudará a nuestras posibilidades de ganar elecciones, y ciertamente no ayudará a reconstruir nuestra economía, una economía que se ha apoyado en las empresas de tecnología de nuestro estado durante la pandemia”, dijo Heard.