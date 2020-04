Alcalde de Los Ángeles anuncia expansión de la Tarjeta Angeleno

Garcetti había prometido que este programa sería expandido tan pronto como se recibieran donaciones, ya que el dinero que se ha destinado para esta ayuda es de procedencia privada, y hace parte del fondo sin ánimo de lucro del alcalde. Siendo este un programa de la ciudad y no de fondos públicos ha sido posible ayudar a inmigrantes indocumentados que no han sido amparados por otras ayudas federales o estatales .

Garcetti aclaró que no se aceptarán nuevas aplicaciones y que las personas que recibirán la Tarjeta Angeleno en la segunda ronda serán notificadas a través de mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas telefónicas.

No todos los solicitantes recibirán la ayuda, pero el alcalde hizo un llamado para que más personas e instituciones continúen enviando sus donaciones para dar asistencia a las personas que más lo necesitan. Quienes desean donar pueden encontrar información en http://mayorsfundla.org/angeleno "Todo sirve, desde un dólar hasta 5 millones de dólares", dijo Garcetti.

¿Qué es la tarjeta Angelino?

En solo tres días se recibieron 454,176 solicitudes, excediendo la capacidad de los fondos propuestos para la iniciativa. Y el alcalde aclaró que no hay fondos suficientes para cubrir la demanda.

Las personas que no recibirán la ayuda también serán notificadas. La elección de los beneficiarions "se hará de forma aleatoria, pero todos permanecerán en la lista y, a medida que recaudemos más dólares, podremos ponernos en contacto y brindarle más" , dijo Garcetti.

“La tarjeta es simple, no tiene costo al portador y es una asistencia con fondos privados”, dijo Eric Garcetti, el alcalde de Los Ángeles durante su anuncio. “Por favor sepan que su estatus migratorio no será una pregunta en la solicitud”, enfatizó el alcalde Garcetti. Además, recordó que la información suministrada no será compartida con otras agencias.