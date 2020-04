Menos de la mitad de los angelinos aún tienen trabajos en medio de crisis por el coronavirus

Ansiedad e inseguridad financiera

"No hay trabajo y ni modo de buscar, tampoco hay nada. Es dificil ahorita por lo que estamos pasando todos", dijo Sergio quien no está trabajando actualmente.

"Si me preocupo por la soledad, está todo solo, los negocios cerrados. Los buses los han acortado, tenemos que esperar a veces 60 minutos para que llegue un bus", dijo Teodora Villaloboos habitante el condado de Los Ángeles.

Sin embargo, a pesar de que las autoridades locales han dicho que acceder a ciertos beneficios no será considerado una carga pública aún así muchos no están recibiendo ayuda.

"El 57% no está recibiendo ningún beneficio todavía y esto puede ser porque no saben como obtenerlos o porque tienen una aplicación pendiente o porque no califican para recibirlo", dijo Lila Rabinovich, investigadora social de USC.