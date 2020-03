La elección primaria del distrito 28 de Texas enfrenta a las dos corrientes demócratas

Cisneros apoya la iniciativa Green New Deal, que busca imponer mayores restricciones a las empresas que no respeten los parámetros de emisiones de carbono, lo que en una tierra cuya riqueza se debe en buena parte a la industria energética levanta más de una ceja. También es una firme defensora de la ambiciosa iniciativa de Bernie Sanders de Medicare for all, una propuesta popular entre los electores texanos, cuya principal preocupación de acuerdo con los sondeos es el sistema de salud.