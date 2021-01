Esto fue lo que dijo el senador Ted Cruz minutos antes del asalto al Capitolio

Transcripción del discurso de Ted Cruz

"Nos reunimos hoy en un momento de gran división, en un momento de gran pasión. No tenemos duda de que continuaremos viendo moralización desde los dos lados de la Cámara. Pero ahora pido a los dos lados, quizá, un poco menos de certeza y un poco más de reconocimiento de que vivimos en un momento en que la democracia está en crisis. Las encuestas recientes muestran que un 39% de los estadounidenses creen que la elección fue amañada. Puede que uno esté o no de acuerdo con esa afirmación. Pero la realidad es que representa una realidad para casi la mitad del país.

Creo que hay un mejor camino. Los líderes han hablado sobre dejar atrás la elección. Permítanme ser claro, no estoy defendiendo apartar el resultado de esta elección. Todos nos enfrentamos a dos opciones, y las dos son malísimas. Una es votar en contra de esta objeción. Y decenas de millones de estadounidenses verán que un voto en contra de ella como un mensaje de que el fraude electoral no importa, no es real y no debería ser tomado en serio. Y muchos de nosotros no creemos eso.