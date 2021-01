Ted Cruz tergiversó una encuesta de noviembre para justificar su objeción a la elección

El principal argumento de Cruz para objetar los resultados, basado en un supuesto “fraude” del que no se ha presentado ninguna prueba , era que no solo los republicanos opinaban que había razones para sospechar de la legitimidad de la elección, sino que la sospecha era compartida por un 31% de votantes independientes y un 17% de demócratas. Pero esa afirmación fue tergiversada, en opinión del director de la encuesta que citó Cruz, realizada el 18 de noviembre de 2020.

“Encuestas recientes han mostrado que un 39% de los estadounidenses piensan que la elección fue ‘amañada’. Se puede estar de acuerdo o no con esto, pero sin duda es una realidad para la mitad del país”, sostuvo Cruz durante su intervención de cinco minutos . El senador omitió, además, mencionar que los resultados han sido ratificados por las autoridades de los 50 estados y el distrito de Columbia, por el Colegio Electoral, y las demandas de “irregularidades” alegadas por Donald Trump han sido rechazadas por múltiples tribunales y la Corte Suprema.

La pregunta incorrecta

El argumento, no obstante, es una tergiversación de los resultados, de acuerdo con Ipsos .

“Nuestro punto de vista es que la pregunta [de la encuesta] no dice que la elección haya sido amañada. Incluso hicimos otra pregunta en esa misma encuesta”, afirmó Chris Jackson, encuestador de Ipsos, al sitio Politifact . La encuesta entera puede consultarse aquí .

Biden derrotó al republicano Donald Trump por una diferencia de un 6% de los votos (más de siete millones de votos) en las elecciones de noviembre. Trump ha insistido en supuestas “irregularidades” pese a que no hay evidencias y había sido apoyado por decenas de republicanos, entre los que destaca Cruz, quien incluso fue invitado a representar la postura del “fraude” ante la Corte Suprema. Pero el senador no pudo prestar su ayuda puesto que el tribunal más alto del país rechazó la demanda por no ser de su competencia basados en el artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos.