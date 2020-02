El avance de Sanders angustia a algunos demócratas que aspiran controlar Texas este año

Ya antes de su convincente triunfo en el caucus de Nevada de este fin de semana, Bernie Sanders había logrado posicionarse en Texas de cara al Supermartes. El sábado no espero el resultado de las asambleas y se fue a hacer campaña. Su triunfo en Nevada lo celebró en San Antonio, Texas.

Pero ese éxito preocupa a líderes demócratas locales, que en noviembre tienen la oportunidad de recuperar el control de Congreso estatal y obtener una mayoría que no han logrado en 17 años.

Un tipo diferente de demócrata

Las elecciones de noviembre son importantes en el estado, no sólo por la elección presidencial, sino porque por primera vez en casi dos décadas los demócratas tienen la oportunidad de recobrar el control de la Cámara de Representantes estatal.

“Texas es como una olla de oro este año. Tener a Sanders en la boleta presidencial es complicado para los demócratas aquí. No creo que él sea el candidato más fuerte localmente, quizás sea el mejor candidato en otros estados, pero acá es débil. Tiene el logo de socialismo y eso aquí no juega bien. Texas está tendiendo hacia los demócratas, pero ciertamente no es socialista. Él está mucho más a la izquierda de lo que es el estado y de lo que será en el futuro cercano”, explicó a Univisión Noticias, Bill Miller, un cabildero residente de Austin quien ha trabajado con demócratas y republicanos.