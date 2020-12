La Corte Suprema rechaza la demanda de Texas que buscaba invalidar 10 millones de votos

El documento difundido por la Corte Suprema de Estados Unidos incluye la declaración del juez Samuel Alito, al que se une Clarence Thomas. "No tenemos competencia para negar una demanda que no pertenece a nuestra jurisdicción original. La Corte no aceptará ningún otro recurso".

Esta última frase, en opinión de Steve Vladeck, Presidente Charles Alan Wright en Tribunales Federales en la Facultad de Derecha de la Universidad de Texas, significa que la Corte Suprema ha querido enfatizar que la demanda de Paxton no solo no tiene sustento, puesto que no se han encontrado pruebas de que haya ocurrido un fraude a gran escala en los estados involucrados, sino que el hecho de que haya acudido a la Corte Suprema no tiene validez.