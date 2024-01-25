Tekashi 6ix9ine

Definen situación legal de Tekashi tras presunta violencia contra Yailin y su madre: ¿queda en prisión?

Una jueza de República Dominicana emitió ya una resolución ante el reciente arresto de Tekashi 6ix9ine tras ser acusado de presunta violencia contra Yailin La Más Viral y la madre de la cantante, Wanda Díaz.

Video Tekashi amaneció tras las rejas: la mamá de Yailin fue quien lo denunció

Se ha definido el destino jurídico de Tekashi 6ix9ine luego de que fue arrestado por una denuncia en República Dominicana por presunta "violencia de género" en contra de su pareja Yailin La Más Viral y la madre de la cantante, Wanda Díaz.

La detención se suscitó el pasado 17 de enero y desde entonces el cantante permaneció bajo las rejas a espera de que la jueza definiera las medidas de coerción.

Jueza emite medida contra Tekashi

Este jueves 25 de enero por fin se definió la situación del rapero de origen mexicano. La jueza Faustina Veloz, de la República Dominicana, le impuso una "garantía económica" de 30 mil pesos dominicanos (510 dólares) como medida de coerción.

La magistrada "no encontró pruebas suficientes" para dictar prisión preventiva a 6ix9ine, quien fue acusado por su suegra, Wanda Díaz, de presunta violencia de género en contra de ella y de Yailin.

A la audiencia de este jueves acudió la cantante al Palacio de Justicia, según imágenes difundidas por El Gordo y la Flaca. Llevaba puesto un saco blanco y un pantalón oscuro y trató de abrirse paso en medio de las cámaras y reporteros que aguardaron su llegada.

La cantante testificó ante la jueza y rechazó que Tekashi la haya golpeado: "Yailin habló y descargó pura y simple a Daniel Hernández (nombre real del cantante), estableció de que nunca ha existido violencia de género en su contra", declaró Waldo Paulino, abogado del rapero, citado por De Último Minuto.

Mientras tanto, el abogado Cristian Evagelista confirmó que la madre de la cantante no se presentó en el tribunal por problemas de salud, según reportó el medio dominicano antes del inicio de la sesión. Aunque se le mostró a la jueza un certificado médico para justificar su ausencia, la magistrada negó aplazar la audiencia.

El litigante adelantó en ese momento que solicitarían al tribunal "se le entrevistara vía telefónica o por Zoom".

La determinación de la autoridad obedece a la denuncia que la madre de Yailin, Wanda Díaz, presentó desde finales de diciembre pasado.

En ella, la mujer acusó al artista de ejercer presunta violencia en contra de ella y su hija durante su estadía en un apartamento en Punta Cana.

Según la denuncia, citada por el portal dominicano De Último Minuto, Tekashi supuestamente intentó "ahorcar" y "lanzar de un segundo piso" a Yailin.

Además, la madre de la cantante lo señaló de presuntamente "empujarla" y "tirarla al piso" cuando trató de intervenir para poner a salvo a su hija del rapero.

La convulsa relación de Tekashi y Yailin

La relación que los cantantes sostienen desde hace casi un año se ha visto envuelta en escándalo y polémica en los últimos meses pues han ventilado públicamente alegados actos de violencia entre ambos.

En diciembre pasado, los dos se acusaron mutuamente de agresiones físicas sacando a la luz videos en las redes sociales sobre las presuntas agresiones.

Yailin fue arrestada en Miami el pasado 14 de diciembre por presunta violencia contra el rapero y fue puesta en libertad tras el pago de una fianza.

En octubre pasado, Tekashi ya había sido arrestado en Dominicana por una presunta golpiza en contra de dos productores de Yailin. En esa ocasión corrió la versión de que supuestamente también golpeaba a la cantante, algo que luego ella negó públicamente.

Tekashi tiene un historial delictivo en EEUU. El 18 de noviembre de 2018 fue arrestado en Nueva York, al enfrentar cargos por delitos vinculados con el crimen organizado y armas de fuego.

Yailin fue esposa del rapero puertorriqueño Anuel AA, con quien procreó una niña, Cattleya. Tras su separación ocurrida hace casi un año, ella lo acusó de supuestamente golpearla mientras estuvieron juntos.

Video Mamá de Yailin tiene miedo de que Tekashi lastime a su hija y su nieta, pero la cantante lo defiende
