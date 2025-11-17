Tekashi 6ix9ine

Mamá de Tekashi 6ix9ine es “retenida contra su voluntad” durante robo en casa del cantante, reportan

La madre del rapero se encontraba en la residencia cuando hombres armados ingresaron, de acuerdo con TMZ. El cantante no estaba ahí en ese momento.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa

La madre de Tekashi 6ix9ine, Natividad Pérez-Hernández, habría sido “retenida contra su voluntad” por hombres armados que entraron a la casa del cantante en Florida, reporta TMZ.

De acuerdo con el reconocido portal, los sujetos supuestamente ingresaron a la residencia del artista “el domingo por la noche”, buscando “dinero y las llaves de su auto”.

PUBLICIDAD

Más sobre Tekashi 6ix9ine

Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances
1 mins

Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine
2 mins

Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido
0:59

Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine
2 mins

Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Tekashi 6ix9ine se declara culpable de cargo por posesión de sustancias prohibidas, ¿irá a prisión?
2 mins

Tekashi 6ix9ine se declara culpable de cargo por posesión de sustancias prohibidas, ¿irá a prisión?

Univision Famosos
Allanan nuevamente la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida: así reacciona el rapero
2 mins

Allanan nuevamente la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida: así reacciona el rapero

Univision Famosos
Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"
2 mins

Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"

Univision Famosos
Tekashi se está "volviendo loco": busca mujer que le "haga caso" como su cocodrilo y lo evidencia
1:00

Tekashi se está "volviendo loco": busca mujer que le "haga caso" como su cocodrilo y lo evidencia

Univision Famosos
Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa
1:13

Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa

Univision Famosos
Tekashi 6ix9ine se queda en prisión tras declararse culpable: fijan nueva sentencia
2 mins

Tekashi 6ix9ine se queda en prisión tras declararse culpable: fijan nueva sentencia

Univision Famosos

Durante la invasión, la señora de 60 años “fue repentinamente confrontada” por los delincuentes, expone el medio.

Tekashi 6ix9ine no estaba en casa

Según TMZ, Tekashi 6ix9ine les “dijo” que “no estaba en casa” cuando ocurrió el allanamiento pues se encontraba transmitiendo en vivo con Jack Doherty.

Por su parte, reporta el sitio web, la Oficina del Sheriff de Palm Beach les indicó que “fueron enviados a la vivienda del rapero por un robo/asalto en curso”.

Cuando los agentes llegaron, se pusieron en contacto con varias personas dentro del inmueble, quienes informaron que cuatro sujetos ingresaron al lugar enmascarados y con pistolas.

La policía detalló que a la madre del intérprete de ‘Gooba’ la retuvo uno de los criminales afuera de la propiedad mientras sus compañeros corrían adentro y la saqueaban, exigiendo efectivo y las llaves del coche.

Los uniformados registraron el sitio con una unidad canina, pero no pudieron encontrar a los sospechosos, quienes posiblemente huyeron en un vehículo antes de que arribaran los elementos.

Relacionados:
Tekashi 6ix9ineCelebridadesLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX