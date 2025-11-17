Mamá de Tekashi 6ix9ine es “retenida contra su voluntad” durante robo en casa del cantante, reportan

Video Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa

La madre de Tekashi 6ix9ine, Natividad Pérez-Hernández, habría sido “retenida contra su voluntad” por hombres armados que entraron a la casa del cantante en Florida, reporta TMZ.

De acuerdo con el reconocido portal, los sujetos supuestamente ingresaron a la residencia del artista “el domingo por la noche”, buscando “dinero y las llaves de su auto”.

Durante la invasión, la señora de 60 años “fue repentinamente confrontada” por los delincuentes, expone el medio.

Tekashi 6ix9ine no estaba en casa

Según TMZ, Tekashi 6ix9ine les “dijo” que “no estaba en casa” cuando ocurrió el allanamiento pues se encontraba transmitiendo en vivo con Jack Doherty.

Por su parte, reporta el sitio web, la Oficina del Sheriff de Palm Beach les indicó que “fueron enviados a la vivienda del rapero por un robo/asalto en curso”.

Cuando los agentes llegaron, se pusieron en contacto con varias personas dentro del inmueble, quienes informaron que cuatro sujetos ingresaron al lugar enmascarados y con pistolas.

La policía detalló que a la madre del intérprete de ‘Gooba’ la retuvo uno de los criminales afuera de la propiedad mientras sus compañeros corrían adentro y la saqueaban, exigiendo efectivo y las llaves del coche.