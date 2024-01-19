Tekashi 6ix9ine

Mamá de Yailin es acusada de recibir 42 mil dólares para denunciar a Tekashi por violencia

Waldo Pimentel, uno de los abogados del rapero, se refirió a las especulaciones de que a Wanda Díaz, madre de Yailin La Más Viral, le pagaron para que arremetiera en contra del rapero.

Por:
Dayana Alvino.
Video Tekashi amaneció tras las rejas: la mamá de Yailin fue quien lo denunció

Wanda Díaz, madre de Yailin La Más Viral, está siendo acusada de aceptar una elevada suma de dinero a cambio de presentar cargos en contra de Tekashi 6ix9ine.

Actualmente, el rapero de origen mexicano se encuentra detenido en República Dominicana acusado de cometer “violencia de género” sobre la cantante y la mamá de esta.

Fue justamente Díaz quien denunció ante las autoridades correspondientes al intérprete de ‘Gooba’ y narró las presuntas agresiones que sufrieron ella y su hija.

En la orden de arresto se alega que él habría intentado “ahorcar” y “lanzar de un segundo piso” a Yailin en un apartamento de Punta Cana, de acuerdo con un reporte de Indira Navarro, corresponsal de Despierta América.

Acusan a mamá de Yailin de aceptar dinero para culpar a Tekashi

A horas de que Tekashi ingresara nuevamente a la cárcel, uno de sus abogados, Waldo Pimentel, aseguró que no existe evidencia de que su cliente haya cometido el delito que se le imputa.

“Él dice: ‘No hay pruebas de nadie’, y real y efectivamente: no existe ningún tipo de elementos de prueba”, dijo en declaraciones presentadas por el medio dominicano De Último Minuto en un video en Instagram este 18 de enero.

“De que una persona venga a establecer y a decirte que ‘fulano me dio (golpeó)’, sin las pruebas correspondientes, se entiende para esta juez de las garantías que sería improcedente dar la prisión preventiva, que es lo que va a solicitar el Ministerio Público”, explicó.

En este sentido, el licenciado se refirió a las especulaciones de que a Wanda Díaz, mamá de Yailin, le pagaron para que realizara acusaciones sobre 6ix9ine.

“Sí, se dice que la madre fue la que interpuso esa querella, pero también se dice que ella recibió, y eso está en las redes sociales, dos millones 500 mil pesos dominicanos (42,584 dólares), supuestamente de ‘Alofoke’”, expuso.

Él se refiere al comunicador Santiago Matías, conocido como ‘Alofoke’ por su emisión radiofónica del mismo nombre, quien en repetidas ocasiones ha afirmado que el reguetonero violenta a La Más Viral.

Acerca de cómo la abuela de Cattleya supuestamente usó el dinero, Pimentel dijo: “Eso es lo que se está diciendo en las redes sociales, que inclusive con eso fue que costeó las cirugías estéticas que ella se había hecho. Esa es la realidad y la verdad”.

Hasta el momento, ni Díaz ni ‘Alofoke’ se han pronunciado acerca de este rumor que ahora los involucra. Previamente, el 17 de enero, ella afirmó en entrevista con el también ‘youtuber’ que “cien por ciento” mantendrá su “postura ante la justicia”.

Mamá de Yailin negó que Tekashi hubiera pagado su operación

Fue el pasado 10 de enero cuando Wanda Díaz dio a conocer que todo había salido “bien” en su más reciente intervención, la cual posteriormente aclaró se trató de una lipoescultura.

Según información de El Gordo y La Flaca, trascendió que los gastos del procedimiento habrían sido cubiertos por Tekashi, con quien Yailin retomó su relación tras acusarlo de agredirla físicamente.

Tres días más tarde, cuando la mamá de la ‘influencer’ se mostró vía Instagram durante su proceso de recuperación, un usuario le comentó: “Usted lo que tiene que hacer es desmentir que 6ix9ine le pagó la lipo”.

Díaz no se quedó callada y contestó: “Si hubiese sido así, que esa rata me hubiera pagado mi cirugía, me hubiera quedado muerta en el quirófano. (Emoji de ratón) 69”.

Mamá de Yailin, Wanda Díaz, aseguró que Tekashi no pagó su cirugía estética.
Mamá de Yailin, Wanda Díaz, aseguró que Tekashi no pagó su cirugía estética.
Imagen Wanda Díaz/Instagram
