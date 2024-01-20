Madre de Yailin no quiere dinero como reparación del daño: Tekashi seguirá en prisión

Video Mamá de Yailin llega en silla de ruedas a la audiencia de Tekashi para declarar contra él

La audiencia para darle a conocer a Tekashi las medidas de coerción por la querella interpuesta por la madre de Yailin La Más Viral fue pospuesta para el jueves 25 de enero, por lo que seguirá detenido en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en Santo Domingo.

De acuerdo con los reportes del medio dominicano Listin Diario, la defensa del rapero pidió el aplazamiento de la audiencia para dar sus argumentos y que se tome en cuentra otra medida de coerción y no la prisión preventiva de un año que solicitó el Ministerio Público la tarde del 19 de enero.

Por su parte, la fiscalía aseveró que estaban listos para escuchar la medida de coerción en contra de Daniel Hernández, nombre real de Tekashi: "Nosotros contamos con un caso lo suficientemente fuerte para demostrarse que la actitud de la víctima es parte del ciclo de la violencia", explicó la fiscal Rosalba Ramos.

Sin embargo, la audiencia fue pospuesta y será hasta la próxima semana cuando se dé a conocer la medida de coerción impuesta. Mientras tanto, el rapero seguirá arrestado.

Yailin y su madre asisten a la audiencia

Medios locales dominicanos, así como prensa internacional como El Gordo y La Flaca, captaron la llegada de Yailin La Más Viral al Palacio de Justicia en compañía del representante de 6ix9ine. A pesar de los cuestionamientos, no dio declaraciones.

Por su parte, Wanda Díaz, madre de la cantante, llegó en silla de ruedas visiblemente afectada por el asedio de la prensa, a quien solo dijo que pedía "justicia".

La madre de Yailin recientemente fue sometida a una cirugía estética, lo que justificaría que no llegó por su propio pie.

Yailin y su madre Wanda Díaz llegaron por separado a la audiencia de Tekashi. Imagen Famosos en Farándula/Instagram

Madre de Yailin no quiere dinero de Tekashi

El portal De Último Minuto tuvo acceso a la querella que interpuso Wanda Díaz en donde estipula que no busca dinero por la reparación del daño y solo desea que pague los servicios de sus abogados.

"Que en consecuencia condenéis al imputado Daniel Hernández en su calidad de persona civilmente responsable, por su hecho personal al pago de una indemnización por la suma de 5 pesos (RD $5.00) (un centavo de dólar), monedas de curso legal, a favor y provecho de la víctima y querellante Wanda Díaz, de manera simbólica".

Sin embargo, solo desea el pago de los honorarios de su equipo legal: "Condenar además al imputado Daniel Hernández, al pago de las costas civiles del procedimiento, y ordenar su distracción a favor y provecho del Licenciado Cristian R. Evangelista, abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad", se lee en el documento.