Tekashi reacciona a la retención de su madre durante allanamiento en su casa: “Cobardes”

Video Casa de Tekashi fue allanada por hombres armados y su madre fue retenida: ¿qué pasó con él?

Tekashi 6ix9ine reaccionó al episodio de violencia que sufrió su madre luego de que hombres armados allanaran su propiedad en Florida la noche del domingo 16 de noviembre.

A través de sus historias de Instagram, el rapero rompió el silencio y reveló que los hombres armados que ingresaron a su propiedad con violencia aprovecharon su ausencia para robarle, dejando claro que su madre había sido la más afectada, ya que se encontraba sola.

“Unos cobardes esperaron que yo saliera de la casa… me conectaba a un livestream (…) vieron que yo no estaba en la casa y tomaron esa oportunidad para hacer una cosa de cobardes (…) Mi mamá tiene 60 años y estaba en la casa sola”, declaró este 17 de noviembre.

Tekashi 6ix9ine se pronunció en Instagram tras asalto del que fue víctima su madre. Imagen Tekashi / Instagram



Además de externar molestia por lo sucedido la noche del domingo, Tekashi aclaró que si bien se encuentra en arresto domiciliario desde hace meses, las autoridades le permiten salir de casa “para trabajar”, motivo por el que durante el allanamiento no se encontraba al lado de su madre.

“Saben que estoy en casa todo el tiempo. Estoy bajo arresto domiciliario. Así que ustedes aprovechan la oportunidad de que no estoy en casa… Me ven en la transmisión en vivo con Jack Dhy en Miami y hacen eso… Eso es una ma***, cobarde. Eso es patético”, insistió.

¿Qué pasó con la mamá de Tekashi?

De acuerdo con información de TMZ, la noche del domingo 16 de noviembre, sujetos armados allanaron la casa de Tekashi en Florida.

Según reportes, en el inmueble solo se encontraría la madre del cantante, a quien los hombres habrían “retenido contra su voluntad” exigiéndole información sobre la ubicación del dinero y las llaves el auto de Tekashi.

Este mismo medio reporta que la Oficina del Sheriff de Palm Beach les indicó que “fueron enviados a la vivienda del rapero por un robo/asalto en curso”.