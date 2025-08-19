Muertes de famosos

Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine

Autoridades detallaron qué ocasionó el fallecimiento de la creadora de contenido dominicana. Ella fue encontrada sin vida en Nueva York.

Mira también: Famoso 'influencer' vinculado a cártel pidió "más 'haters'" antes de morir: el caso de 'El Alucín'

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido

A dos días de que la famosa ‘influencer’ dominicana Ariela ‘La Langosta’ fuera asesinada, las autoridades han revelado la causa oficial de su fallecimiento.

El Departamento de Policía del Condado de Westchester, en Nueva York, lanzó un comunicado por medio de Facebook este 18 de agosto.

PUBLICIDAD

“La mujer hallada muerta en su automóvil, en la autopista Cross County Parkway el domingo [17 de agosto], pereció como consecuencia de heridas de bala, según ha confirmado hoy la Oficina del Forense del Condado de Westchester”, indicaron.

La dependencia puntualizó que Ariela Mejía-Polanco, nombre real de la también modelo, fue localizada sin vida “alrededor de las 8 de la mañana al volante de su vehículo”.

“La averiguación preliminar determinó que ella fue probablemente blanco de un acto violento y que su defunción no fue un acto aleatorio”, expresaron.

Más sobre Muertes de famosos

Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido
0:59

Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido

Univision Famosos
‘Reina de la ketamina’ se declarará culpable de dar a Matthew Perry la sustancia que lo mató
2 mins

‘Reina de la ketamina’ se declarará culpable de dar a Matthew Perry la sustancia que lo mató

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine
2 mins

Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Camilo Ochoa ‘El Alucín’ reveló meses antes de morir que sabía quiénes planeaban atentar contra su vida
3 mins

Camilo Ochoa ‘El Alucín’ reveló meses antes de morir que sabía quiénes planeaban atentar contra su vida

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ vinculado a cártel mexicano: así presumía costosa ropa horas antes de fallecer
0:58

Muere ‘influencer’ vinculado a cártel mexicano: así presumía costosa ropa horas antes de fallecer

Univision Famosos
Muere querido actor de ‘Superman’: su familia rompe el silencio
3 mins

Muere querido actor de ‘Superman’: su familia rompe el silencio

Univision Famosos
Muere Camilo Ochoa 'El Alucín': él era el famoso 'influencer' y sus presuntos vínculos con cártel
2 mins

Muere Camilo Ochoa 'El Alucín': él era el famoso 'influencer' y sus presuntos vínculos con cártel

Univision Famosos
Famoso 'influencer' vinculado a cártel pidió "más 'haters'" antes de morir: el caso de 'El Alucín'
2 mins

Famoso 'influencer' vinculado a cártel pidió "más 'haters'" antes de morir: el caso de 'El Alucín'

Univision Famosos
Muere famoso 'influencer' mexicano vinculado a cártel: así le quitan la vida a Camilo Ochoa
2 mins

Muere famoso 'influencer' mexicano vinculado a cártel: así le quitan la vida a Camilo Ochoa

Univision Famosos
Muere conocida pareja de 'youtubers' en accidente en la montaña: tenían planes de boda
1 mins

Muere conocida pareja de 'youtubers' en accidente en la montaña: tenían planes de boda

Univision Famosos

“El homicidio sigue siendo investigado por detectives de la Unidad de Investigaciones Generales. Otras agencias policías locales, estatales y federales han presentado su ayuda durante la indagación en curso”, añadieron.

Debido a que las pesquisas del caso continúan, se tomó la decisión de que no se desvelarán “más detalles por el momento”.

¿Qué le sucedió a Ariela ‘La Langosta’?

Ariela ‘La Langosta’ regresaba, a horas de la madrugada, a su residencia en Nueva York a bordo de su Mercedes-Benz G-Class negro cuando fue atacada, de acuerdo con Univision Noticias.

“Ariela fue atrapada en un tiroteo tras salir de una fiesta en el club Ikon, de Manhattan, donde trabajaba como mesera”, se detalla.

Los agentes de orden público comenzaron a investigar lo sucedido como “una muerte sospechosa” y arrestaron a Nata Cartier, “pareja sentimental de la víctima”, para interrogarlo.

El diario dominicano El Caribe puntualiza que el detenido está “vinculado a la operación judicial conocida como ‘Operación Mayweather’, que investiga la red criminal ‘Los 50-Bloque 14’”, una estructura “señalada” por presuntas “actividades ilícitas”.

PUBLICIDAD

Dentro de las hipótesis de lo que pasó se maneja que “los disparos podrían haber estado dirigidos” al novio de la celebridad de Internet.

Los últimos momentos de Ariela ‘La Langosta’

En una declaración a People, un vocero de Ikon New York, un restaurante y salón de Manhattan, aseveró que Ariela ‘La Langosta’ era empleada del establecimiento y que había estado “trabajando” la noche anterior a su muerte.

Tras conocerse la tragedia, Tekashi 6ix9ine recurrió a sus historias de Instagram, donde calificó a ‘La Langosta’ como una “hermana”.

Tekashi 6ix9ine reaccionó a la muerte de Ariela ‘La Langosta’.
Tekashi 6ix9ine reaccionó a la muerte de Ariela ‘La Langosta’.
Imagen Tekashi 6ix9ine/Instagram
Relacionados:
Muertes de famososTekashi 6ix9ineInfluencerTikTokAsesinatoTiktokersFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD