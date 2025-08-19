Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine

Video Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido

A dos días de que la famosa ‘influencer’ dominicana Ariela ‘La Langosta’ fuera asesinada, las autoridades han revelado la causa oficial de su fallecimiento.

El Departamento de Policía del Condado de Westchester, en Nueva York, lanzó un comunicado por medio de Facebook este 18 de agosto.

“La mujer hallada muerta en su automóvil, en la autopista Cross County Parkway el domingo [17 de agosto], pereció como consecuencia de heridas de bala, según ha confirmado hoy la Oficina del Forense del Condado de Westchester”, indicaron.

La dependencia puntualizó que Ariela Mejía-Polanco, nombre real de la también modelo, fue localizada sin vida “alrededor de las 8 de la mañana al volante de su vehículo”.

“La averiguación preliminar determinó que ella fue probablemente blanco de un acto violento y que su defunción no fue un acto aleatorio”, expresaron.

“El homicidio sigue siendo investigado por detectives de la Unidad de Investigaciones Generales. Otras agencias policías locales, estatales y federales han presentado su ayuda durante la indagación en curso”, añadieron.

Debido a que las pesquisas del caso continúan, se tomó la decisión de que no se desvelarán “más detalles por el momento”.

¿Qué le sucedió a Ariela ‘La Langosta’?

Ariela ‘La Langosta’ regresaba, a horas de la madrugada, a su residencia en Nueva York a bordo de su Mercedes-Benz G-Class negro cuando fue atacada, de acuerdo con Univision Noticias.

“Ariela fue atrapada en un tiroteo tras salir de una fiesta en el club Ikon, de Manhattan, donde trabajaba como mesera”, se detalla.

Los agentes de orden público comenzaron a investigar lo sucedido como “una muerte sospechosa” y arrestaron a Nata Cartier, “pareja sentimental de la víctima”, para interrogarlo.

El diario dominicano El Caribe puntualiza que el detenido está “vinculado a la operación judicial conocida como ‘Operación Mayweather’, que investiga la red criminal ‘Los 50-Bloque 14’”, una estructura “señalada” por presuntas “actividades ilícitas”.

Dentro de las hipótesis de lo que pasó se maneja que “los disparos podrían haber estado dirigidos” al novio de la celebridad de Internet.

Los últimos momentos de Ariela ‘La Langosta’

En una declaración a People, un vocero de Ikon New York, un restaurante y salón de Manhattan, aseveró que Ariela ‘La Langosta’ era empleada del establecimiento y que había estado “trabajando” la noche anterior a su muerte.

Tras conocerse la tragedia, Tekashi 6ix9ine recurrió a sus historias de Instagram, donde calificó a ‘La Langosta’ como una “hermana”.