Tekashi 6ix9ine es condenado a prisión: el rapero reacciona de forma inesperada

Video Casa de Tekashi fue allanada por hombres armados y su madre fue retenida: ¿qué pasó con él?

Tekashi 6ix9ine ha sido sentenciado este viernes a pasar tres meses en prisión federal por haber violado los términos de su libertad supervisada.

De acuerdo con Variety, la Fiscalía solicitaba una pena de entre tres y nueve meses para el rapero, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, quien se declaró culpable de dicho delito.

PUBLICIDAD

Al intérprete de ‘Gooba’ se le permitirá presentarse en el Metropolitan Detention Center in Sunset Park, en Brooklyn, el próximo 6 de enero para cumplir su condena.

Esta pena marca el último de sus problemas legales derivados del caso de crimen organizado en 2018, donde él testificó contra la pandilla ‘Nine Trey Gangsta Bloods’ a cambio de clemencia, consiguiendo quedar libre anticipadamente en 2020.

Billboard reporta que la estrella de la música rompió en repetidas ocasiones su libertad supervisada de cinco años.

En noviembre de 2024, él aceptó que viajó a Las Vegas sin permiso, así que lo castigaron con 45 días en una celda y otro año de libertad supervisada.

Tekashi 6ix9ine reacciona a su condena

Tras conocer el veredicto, Tekashi 6ix9ine brindó una entrevista a TMZ Hip Hop. El medio detalla que él les indicó que “no está preocupado” por tener que pasar tiempo encerrado.

“¡Estará recluido lejos de la locura y aprovechará el aislamiento para ponerse en forma!”, expone el sitio web sobre su declaración.

El reconocido portal de paparazzi afirma que el ex de Yailin La Más Viral les aseguró que considera que el fallo del juez es “justo” y que este sí escuchó “todos los hechos” que él y su equipo legal presentaron.

Debido a “su condición de ‘soplón’”, presuntamente la policía podría colocarlo en “una unidad de seguridad” dentro del reclusorio.

“Tekashi dice que nunca lo han atacado en la cárcel y no cree que vaya a suceder esta vez, pero admite que está bastante gordo y que necesita adelgazar ahora”, da a conocer el portal.

PUBLICIDAD

Tekashi 6ix9ine quiere “perder peso”

En exclusiva, ante la cámara de El Gordo y La Flaca, Tekashi 6ix9ine se sinceró acerca de su sentir, justo a las afueras del Tribunal.