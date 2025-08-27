Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances

Video Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido

Las autoridades revelaron nuevos detalles del asesinato de Ariela Mejía-Polanco, mejor conocida como Ariela 'La Langosta', quien murió el 17 de agosto al recibir impactos de arma de fuego cuando estaba en su automóvil en Nueva York.

De acuerdo con James Luciano, jefe de la policía de Westchester, el tiroteo en el que murió la 'influencer' no fue accidental, dijo en entrevista con CBS New York. Según el reporte, "iban por ella".

La dominicana, de 33 años, fue encontrada sin vida en su auto en Cross County Parkway en Westchester County, Nueva York.

Según las investigaciones, la policía sospecha que la mujer iba conduciendo su vehículo cuando "alguien le disparó" y ella paró el auto al recibir los impactos.

Las autoridades también investigan las actividades de días previos de la 'influencer' y modelo, quien era amiga del rapero Tekashi 6ix9ine. Incluso, se sabe que la noche de su muerte fue a trabajar al restaurante Ikon New York.

Ariela 'La Langosta', influencer dominicana.

Lo que se sabe de la muerte de Ariela 'La Langosta'

Ariela Mejía-Polanco murió a "consecuencia de heridas de bala", según confirmó la Oficina del Forense del Condado de Westchester y su cuerpo fue encontrado en su automóvil "alrededor de las 8 de la mañana". Ella estaba "al volante".

"La averiguación preliminar determinó que ella fue probablemente blanco de un acto violento y que su defunción no fue un acto aleatorio", añadieron las autoridades.

Los agentes de orden público comenzaron a investigar lo sucedido como "una muerte sospechosa" y arrestaron a Nata Cartier, "pareja sentimental de la víctima", para interrogarlo.

El diario dominicano El Caribe puntualizó que el detenido está "vinculado a la operación judicial conocida como 'Operación Mayweather', que investiga la red criminal 'Los 50-Bloque 14'", una estructura "señalada" por presuntas "actividades ilícitas".